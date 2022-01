Previsioni meteo 4 gennaio: tornano pioggia, freddo e neve. Venti forti a Centro Sud Che tempo farà oggi martedì 4 gennaio? La prima perturbazione del 2022 porta il maltempo sull’Italia dopo giorni di sole e temperature oltre la media. E anche la neve.

A cura di Biagio Chiariello

Secondo le previsioni meteo di oggi 4 gennaio il tempo sull'Italia sta per cambiare: le prime avvisaglie della prima perturbazione del nuovo anno si farà sentire soprattutto a Settentrione. Da ormai diversi giorni l’alta pressione che ha stazionato sull’area euro-mediterranea ha garantito bel tempo, ma già da oggi tenderà a indebolirsi sul Nord Italia dove prevarrà una certa nuvolosità, con conseguente scomparsa delle nebbie, e si affacceranno le prime deboli piogge o pioviggini.

Il freddo arrivato dal Nord Atlantico (perturbazione n.1 di gennaio) dovrebbe poi coinvolgere l’Italia con precipitazioni più probabili e intense al Nord fino all'Epifania, ma anche nel resto del Paese in maniera più intermittente. Tornerà anche la neve sulle Alpi, particolarmente abbondante nel settore centro-orientale. Questa perturbazione verrà anticipata da un rinforzo dei venti meridionali che, soprattutto al Centro-Sud, favoriranno un temporaneo rialzo delle temperature già oltre la media, in attesa di un deciso calo termico previsto per il 6 gennaio.

Nord, neve sulle Alpi

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, al Nord al primo mattino ancora nubi basse e stratificate, con nebbie in banchi in pianura padana ed estese velature sul resto del

settentrione. Dalla seconda parte della mattinata aumento delle nubi compatte su tutto il nord, con deboli piogge sparse dal pomeriggio sulle regioni alpine, locali deboli nevicate sulle alpi occidentali oltre i 1700

metri e temporali sparsi sul levante ligure.

Centro, temporali su Toscana

Addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari , con rovesci o temporali sparsi sull'alta toscana;

estese velature sul resto del centro.

Sud, nuvoloso su Campania e Calabria

Addensamenti compatti su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, con deboli piogge o rovesci sparsi;

cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.