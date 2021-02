Sarà sempre più un'Italia divisa in due quella dei prossimi giorni, in particolare nella giornata di giovedì 4 febbraio in cui le previsioni meteo indicano al Nord cieli irregolarmente nuvolosi a causa di un'alta pressione che porterà pioggia tra Liguria e pianure del Nordovest. Nebbie diffuse sulle pianure e nelle vallate. Al Centro il tempo sarà perlopiù stabile con una maggiore nuvolosità sulla Toscana: foschie dense o locali banchi di nebbia sulle aree costiere tirreniche. Al Sud infine il tempo sarà soleggiato con temperature in rialzo.

Previsioni meteo domani 4 febbraio

Le previsioni meteo di giovedì 4 febbraio indicano dunque un netto aumento delle temperature in particolare al Sud e sulle Isole maggiori: i termometri saliranno fino a raggiungere valori praticamente primaverili. Le temperature risulteranno elevate per il periodo anche su molti tratti del Centro. Mentre per quanto riguarda il Nord Italia ci sarà un clima meno mite, anche se non farà di certo freddo.

Previsioni meteo 5 febbraio, bel tempo al Sud

Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì 5 febbraio le previsioni meteo indicano che il cielo sarà perlopiù nuvolo su quasi tutto il territorio con maggiori addensamenti nuvolosi sulle regioni del Nord che porteranno pioggia a tratti intensa un po' ovunque. Continua l'aumento delle temperature in particolare quelle massime che potranno raggiungere anche i 14 gradi in alcune città. Al Centro e al Sud il cielo sarà invece nuvoloso o sereno, particolarmente soleggiate le regioni tirreniche mentre quelle adriatiche vedranno l'alternarsi di nubi e velature per quasi tutta la giornata.