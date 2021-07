Previsioni meteo 31 luglio, ondata di caldo sull’Italia: l’elenco delle città da bollino rosso Che tempo farà domani? Secondo le previsioni meteo di sabato 31 luglio, l’Italia sarà divisa a metà. Mentre al Sud ci sarà sole e tempo stabile, al Nord si affacceranno i primi temporali dalla serata. Ma l’anticiclone africano porterà una forte ondata di caldo: 6 città sono da bollino rosso, ecco l’elenco.

A cura di Redazione Meteo

Weekend all'insegna del caldo rovente in Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, sabato 31 luglio, l'anticiclone africano porterà sull'Italia la più forte ondata di calore di questa estate. Le temperature raggiungeranno i 40 gradi centigradi soprattutto al Sud, al punto che sono almeno 6 le città da bollino rosso, che diventeranno addirittura 8 secondo il bollettino del ministero della Salute. Ma al Nord, soprattutto sulle aree alpine e prealpine, non mancheranno i temporali anche di forte intensità. Ecco cosa succederà.

Le città da bollino rosso e arancione di sabato 31 luglio

Sono 6 le città italiane contrassegnate per la giornata di domani dal bollino rosso secondo il bollettino del ministero della Salute che monitora 27 centri urbani. Si tratta di Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste. Le città roventi salgono invece a 8 per la giornata di domenica 1 agosto, quando alla lista si aggiungeranno Bari e Catania. Sono invece 7 le città con bollino arancione per le giornate di venerdì e sabato: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti, Roma e Viterbo. A queste si aggiungerà Ancona nella giornata di domenica. Si ricordi che il bollino arancione indica il livello 2 di allerta, ovvero temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Il bollino rosso indica invece il livello 3 dell'ondata di calore: condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi.

Previsioni domani, non mancheranno i temporali

Nonostante le temperature si mantengano alte ovunque, sulle regioni settentrionali sono attesi già dalla serata di domani temporali anche di forte intensità. Focolai temporaleschi inizieranno a scoppiare sulle regioni del Nordovest, a partire dai comparti alpini e prealpini. Entro sera sarà coinvolto un po' tutto l'arco alpino, prealpino, ma occasionali temporali e pure grandinate potranno facilmente estendersi alle pianure piemontesi, lombarde e a quelle più settentrionali del Veneto.