Le previsioni meteo di domani 30 settembre indicano che, dopo le forti piogge dei giorni scorsi, in Italia ci sarà prevalentemente bel tempo. Una timida rimonta dell'alta pressione sta favorendo un netto e generale miglioramento delle condizioni meteo che ci accompagnerà nelle prossime ore. Durante la mattinata di domani non pioverà da nessuna parte, sarà nuvoloso al Centro-Nord e soleggiato nel resto del paese. Di pomeriggio ci saranno schiarite ma potrebbe piovere nella zona di Genova. Le temperature saranno in leggero calo, sui 20 gradi circa di massima.

Previsioni meteo domani 30 settembre

Le previsioni meteo di domani mercoledì 30 settembre indicano che il tempo sarà in gran parte soleggiato lungo tutta la penisola, con cielo sereno o poco nuvoloso soprattutto al Centro Nord salvo locali annuvolamenti, ma non dovrebbero verificarsi piogge.

Previsioni meteo 30 settembre, giornata di sole al Sud

Le previsioni meteo del 30 settembre indicano che se al Nord avremo condizioni generali di tempo asciutto e spesso soleggiato, ma col cielo che si presenterà a tratti irregolarmente nuvoloso, al Sud e in Sicilia la presenza anticicloni garantirà una giornata prevalentemente soleggiata. Il cielo si presenterà quasi ovunque sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, al Nord attesi valori massimi compresi tra i 20 e i 24 gradi, al Centro di giorno saliranno fino a 25 gradi, al Sud potranno raggiungere anche i 26 gradi.

Previsioni meteo giovedì

Quella di domani sarà comunque una tregua apparente dal maltempo. Le previsioni meteo indicano che già a partire da giovedì il meteo è destinato a subire un peggioramento: una maggiore nuvolosità inizierà ad avvolgere prima le zone alpine e molti settori del Nord-Ovest. Qualche pioggia potrà poi bagnare il Levante ligure e i rilievi piemontesi.