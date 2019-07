Le previsioni meteo di oggi, martedì 30 luglio, mostrano un'Italia a macchia di leopardo. Mentre il caldo e il sole tornano su gran parte delle regioni del Centro e del Sud, con un aumento delle temperature rispetto a quelle del weekend, complice il passaggio sulla Penisola dell'Anticiclone delle Azzorre, il Nord continua a essere alle prese con i temporali. Il maltempo si registrerà sulle zone di montagna, in particolare sui rilievi alpini del Nord-Est, dove la situazione andrà peggiorando nel corso dei prossimi giorni.

Previsioni meteo 30 giugno, le regioni a rischio pioggia

Secondo le previsioni meteo di oggi, martedì 30 giugno, c'è il rischio che piova in alcune regioni del Nord Italia. Nello specifico, rovesci temporaleschi dovrebbero cominciare a registrarsi in Trentino verso sera e in Lombardia settentrionale di notte, in particolare in provincia di Sondrio. In tutte le altre regioni sarà sempre sereno con poche nuvole e con temperature nella norma, con massime di 30-32 gradi e minime di 20-22. In due regioni, in particolare, la Protezione civile ha diramato allerta gialla a causa di possibili condizioni meteorologiche avverse: si tratta del Veneto e della la Toscana, dove la situazione dovrebbe tornare alla normalità dopo che il maltempo dei giorni scorsi ha provocato la morte di una persona e numerosi danni. Nuvole nel corso del giorno potrebbero segnalarsi anche su Appennino, Gargano, Murge e Salento con qualche possibile temporale. In genere soleggiato sulle altre zone.

Previsioni meteo domani, 31 luglio: torna il caldo africano al Sud

Per quanto riguarda le previsioni meteo di domani, mercoledì 31 luglio, si assisterà ad un intensificarsi dei temporali a causa del calo della pressione sulle regioni settentrionali, che favorirà l'ingresso di correnti fresche e instabili, che a loro volta favoriranno pioggia in Piemonte, Lombardia e Triveneto, al Sud le temperature tornano alte grazie all'ennesimo passaggio dell'anticiclone africano, con picchi fino a 39 gradi per tutto il weekend, e addirittura di 40 gradi nelle aree interne della Puglia, della Sicilia e nell'area più meridionale della Sardegna. Proprio mercoledì sarà la giornata più bollente della settimana nelle regioni meridionali.

Previsioni meteo, Italia spaccata in 2 fino al weekend

Per quanto riguarda le previsioni dei prossimi giorni, l'Italia sarà letteralmente spaccata a metà per i primi giorni da agosto. In particolare, sia venerdì 2 agosto che sabato 3 agosto, continuano i temporali su Lombardia, Alto Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, ma al Sud ci sarà una nuova ondata di caldo africano con temperature che supereranno i 40 gradi. Le regioni centrali faranno dunque da linea di confine fra il bollente Sud e il mite Nord, fino a domenica 4 agosto.