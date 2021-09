Previsioni meteo 3 settembre, torna il maltempo: temporali e rischio grandine nel weekend Tempo instabile e nuvoloso su tutta l’area settentrionale secondo le previsioni meteo di domani, 3 settembre. Pericolo di piogge intense per tutto il Centro Sud nel fine settimana. Sabato e domenica possibili grandinate sulle regioni centrali, Sardegna settentrionale e basso Tirreno, esclusa la Sicilia.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Le previsioni meteo di domani, venerdì 3 settembre, indicano che il termometro resterà sotto la media stagionale a causa della pressione su tutta l'area mediterranea. Nel weekend pioverà su quasi tutto il Paese, a causa del sopraggiungere di una perturbazione dall’Atlantico. Domani le precipitazioni colpiranno l’Italia settentrionale e nel fine settimana il Sud.

Le previsioni meteo di domani, venerdì 3 settembre

Nella giornata di domani, 3 settembre, nubi in aumento al Nord-Ovest, nelle regioni centrali e sulla Sardegna che, insieme alle Alpi, la Liguria, l’Emilia Romagna e il Lazio potrebbe essere colpita da precipitazioni entro sera. Tempo più soleggiato sul resto di Italia anche se con molte nubi, soprattutto in Campania e sugli Appennini.

Previsioni meteo 3 settembre, precipitazioni e nubi in arrivo

Durante la giornata di domani, 3 settembre, piogge sparse sulle Alpi piemontesi, sui rilievi della Liguria e nel pomeriggio a temporali locali sulla Sardegna meridionale e successivamente su quella orientale: sassarese, nuorese e Ogliastra settentrionale. Altrove piogge scarse, ma sempre più diffusa nuvolosità.

Previsioni meteo weekend

Nel corso del fine settimana le previsioni meteo indicano che la perturbazione concentrerà i suoi effetti prima sul Centro e poi al Sud. Sabato instabile con rischio pioggia e temporali su Sardegna settentrionale, Umbria, Marche, come su Lazio, Abruzzo, Molise e basso Tirreno. Si prevedono, sulle stesse zone e sull'area garganica della Puglia, temporali di forte intensità, seguiti da possibili grandinate. Soleggiato, invece, in Toscana, con sporadici disturbi solo sui rilievi alpini nel pomeriggio. Nella giornata di domenica probabilità di piogge e temporali nella fascia pomeridiana, a Sud del Paese. A maggior rischio i rilievi laziali e tutto il basso Tirreno, esclusa la Sicilia. Sul resto di Italia bel tempo, eccetto sull’arco alpino. In serata la perturbazione si allontanerà per ripresentarsi all’inizio della prossima settimana.