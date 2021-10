Previsioni meteo 29 ottobre, arriva l’uragano Medicane: maltempo al Sud, ma al Nord c’è il sole Che tempo farà oggi, venerdì 29 ottobre? Mentre al Centro-Nord il tempo si manterrà stabilmente soleggiato, con temperature stazionarie, su Sicilia e Calabria è attesa un’altra giornata di maltempo e allerta meteo a causa dell’arrivo dell’uragano Medicane che porterà nubifragi e forti raffiche di vento.

A cura di Redazione Meteo

Italia divisa a metà dal punto di vista meteorologico oggi, venerdì 29 ottobre. Mentre al Nord e al Centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con nubi solo sui settori occidentali, al Sud arriva l'uragano Medicane, che porterà temporali e rischio alluvioni in particolare su Sicilia e Calabria, già da giorni messe in ginocchio dal maltempo. Vediamo di seguito cosa ci aspetta per le prossime ore.

Maltempo oggi, allerta meteo rossa Protezione civile sulla Sicilia

A preoccupare è soprattutto la situazione meteo in Sicilia. Per questo, per le aree del versante occidentale, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo rossa per l'arrivo dell'uragano Medicane che porterà nubifragi e forti raffiche di vento. È per questo che molte scuole resteranno chiuse in numerosi comuni della provincia di Messina, Catania e Siracusa, le più colpite dall'ondata di maltempo. Ma è stata emessa, sempre per oggi, 29 ottobre, una allerta arancione sulla Sicilia centrale e l’estremo sud della Calabria, e infine una allerta gialla per i restanti settore dell’Isola e per la Calabria meridionale.

Tempo stabile a Nord

Mentre all'estremo Sud imperversa il maltempo, sulle regioni settentrionali il tempo sarà in prevalenza soleggiato, seppur con nubi irregolari sui settori occidentali, secondo le previsioni dell'Aeronautica militare. Anche le temperature non subiranno grandi variazioni, con le massime che resteranno comprese tra i 16 e i 20 gradi centigradi.

Sole al Centro-Sud, instabilità sulla Sardegna

Tempo soleggiato anche sul resto delle regioni centro-meridionali, seppur con qualche nuvola in transito; più instabile in Sardegna con piogge e rovesci in attenuazione diurna. Temperature stazionarie, con le massime tra 17 e 22. Il maltempo, dunque, resterà confinato solo su Sicilia e Calabria.