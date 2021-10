Previsioni meteo 26 ottobre, perturbazione sull’Italia: ancora maltempo al sud con temporali Che tempo farà oggi, martedì 26 ottobre: ancora maltempo su Sicilia e Calabria. Al Nord Italia molte nubi con lievi piogge e qualche occasionale rovescio su Friuli-Venezia Giulia, coste venete e Romagna. Nelle regioni centrali copertura diffusa con deboli precipitazioni o rovesci, meno probabili nelle ore diurne sulla Toscana.

A cura di Redazione Meteo

L'intensa ondata di maltempo che sta flagellando le regioni dell'estremo sud D'Italia non darà tregua neppure oggi, martedì 26 ottobre: sono infatti attesi temporali anche molto violenti sui versanti ionici di Sicilia, Calabria e Basilicata, per l’insistente presenza di un vortice di bassa pressione particolarmente attivo. Tra oggi e domani gli effetti di questa intensa perturbazione, sebbene attenuati, continueranno a farsi sentire su molte zone del meridione, con il maltempo che coinvolgerà parzialmente anche le regioni centrali, mentre nelle regioni settentrionali il tempo rimarrà sostanzialmente stabile e asciutto. Il tempo potrebbe restare perturbato al Sud fino a sabato 30. Le temperature, malgrado il maltempo, continueranno a oscillare ovunque attorno a valori normali per il periodo.

Maltempo oggi, l'allerta meteo della Protezione Civile

Per oggi la Protezione civile ha diramato allerta meteo rossa e arancione in settori di Calabria e Sicilia. L’allerta riguarda in particolare la provincia di Reggio Calabria e la fascia ionica catanzarese. In Sicilia maltempo intenso nella fascia nord-orientale, versante tirrenico e isole Eolie, area Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Nuvole al nord

Come spiega l'Aeronautica Militare nelle regioni del Nord Italia molte nubi con lievi piogge e qualche occasionale rovescio su Friuli-Venezia Giulia, coste venete e Romagna, in graduale miglioramento dal pomeriggio. Cielo sereno o velato sul resto del nord con addensamenti maggiori ma sostanzialmente innocui sulle aree alpine confinali e sulle zone appenniniche.

Coperto al centro

Nelle regioni del centro copertura diffusa con deboli piogge o rovesci, meno probabili nelle ore diurne sulla Toscana; dalla serata attesa una attenuazione dei fenomeni sul Lazio. Sulla sardegna addensamenti bassi, a tratti intensi sul settore orientale, e prevalente soleggiamento sul resto dell'isola.

Piogge al sud su Sicilia e Calabria

Se sulla Puglia centromeridionale il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso, sul resto del meridione cielo molto nuvoloso o coperto con deboli

precipitazioni su Molise e nord Campania, in estensione serale anche alla Puglia garganica; ancora moderato maltempo con fenomeni diffusi e di forte intensità su Calabria e Sicilia, anche con accumuli molto abbondanti di precipitazione sul settore ionico calabrese e su quello orientale siciliano.