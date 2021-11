Previsioni meteo 26 novembre, forti temporali al Centro-Sud: neve sulle Alpi sotto i mille metri Pioggia e temporali sono previsti per oggi venerdì 26 novembre al Sud, in particolare su Puglia, Campania, Basilicata e Calabria dove è scattata anche l’allerta meteo rossa e arancione. Al Nord tempo più asciutto con neve sulle Alpi.

A cura di Redazione Meteo

Ancora pioggia e temporali sull'Italia dove da Nord a Sud il tempo resta instabile anche per la giornata di oggi, venerdì 26 novembre: è prevista, secondo le previsioni meteo degli esperti, l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali un po' ovunque. Occhi puntati sulla costa tirrenica, in particolare quella Calabra per cui il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo rossa. Situazione critica anche su Puglia, Campania e Basilicata dove è prevista allerta meteo arancione. Per quanto riguarda le regioni settentrionali invece, tempo instabile sul Triveneto con neve sulle Alpi sotto i 1.000 metri, neve anche sugli Appennini, mentre il tempo sarà più asciutto altrove.

Al Nord neve sulle Alpi, soleggiato altrove

Nello specifico per oggi sulle regioni settentrionali è previsto tempo instabile con nevicate sulle Alpi anche sotto i mille metri di altezza. Le piogge interesseranno il Friuli Venezia Giulia e in maniera isolata anche la Liguria e l'Emilia Romagna. Rovesci anche su Lombardia e Trentino-Alto Adige dove si registreranno delle nevicate. Soleggiato su Piemonte, mentre le nubi saranno in parziale diradamento sulla pianura padana.

Piogge al Centro: allerta meteo gialla su Lazio, Umbria e Sardegna

Il tempo quest'oggi sarà nuvoloso anche sulle regioni centrali dove col passare delle ore il maltempo prenderà il sopravvento portando con sé temporali e forti piogge: particolarmente colpite saranno Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, dove è scattata anche un'allerta meteo gialla. Attesi temporali forti e nubifragi sulle coste tirreniche e sulle aree Appenniniche. Nuvolosità più frammentata sulle regioni adriatiche, in particolare su Abruzzo e Marche.

Temporali al Sud, maltempo intenso su Campania e Calabria

La situazione più preoccupante è prevista al Sud dove sono attese generali condizioni di maltempo intenso sulla Campania e sulla Calabria centro-settentrionale, dove è stato diramato un bollettino di allerta meteo rossa. Sarà più soleggiato altrove, in particolare sulla Sicilia dove il tempo sarà asciutto. Piogge intense anche su Basilicata, Molise e Puglia.