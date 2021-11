Allerta meteo domani 26 novembre e scuole chiuse per maltempo: l’elenco delle regioni a rischio Ancora maltempo sull’Italia con forti piogge e temporali: la Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta rossa, arancione e gialla in diverse regioni. L’elenco aggiornato delle scuole chiuse domani.

A cura di Chiara Ammendola

Non si arresta l'ondata di maltempo che ormai da giorni ha investito l'Italia portando rovesci e temporali su diverse regioni, particolarmente colpito è il Sud del Paese dove sono previste forti piogge per le prossime ore, tanto che il Dipartimento di Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta meteo per domani venerdì 26 novembre. Occhi puntati sul versante tirrenico, in particolare sulla Calabria dove è stata emanata un'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico, mentre in tre regioni l'allerta è di colore arancione, quindi leggermente meno preoccupante: si tratta di Basilicata, Campania e Puglia. Allerta gialla infine per Lazio, Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia e Umbria.

Allerta meteo rossa in Calabria e arancione domani in 3 Regioni

Secondo le previsioni meteo degli esperti dell'Aeronautica Militare infatti, nelle prossime ore sulle regioni meridionali ci saranno rovesci e temporali su Campania, settori ovest di Basilicata e Calabria con particolare intensità proprio su quest'ultima regione. Piogge intense anche su Sicilia e Molise. Per quanto riguarda le regioni del Centro invece ci saranno temporali locali su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, e qualche nuvolosità frammentata su Marche, Abruzzo e Sardegna orientale, con brevi piogge o rovesci anche sulle aree Appenniniche.

Dove restano chiuse le scuole domani 26 novembre

Come spesso accade a causa del maltempo sono diversi i comuni che hanno deciso di chiudere le scuole. Nello specifico per l'allerta meteo rossa di domani venerdì 26 novembre in Calabria, in particolare sulla costa tirrenica del Cosentino, i comuni di Rende, Luzzi, San Pietro in Guarano, Celico, Casali del Manco, Rende, Colosimi e Cosenza hanno emanato un’ordinanza: a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24:00 del giorno 26 novembre, scuole, cimiteri, sottopassi, parchi e tutte le zone a rischio allagamento rimarranno chiuse a "a tutela dell’incolumità pubblica".

Tutte le allerte meteo per domani, venerdì 26 novembre

Sul sito della Protezione civile troviamo come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani, venerdì 26 novembre.

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA ROSSA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA ROSSA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Bacini Costieri Sud

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso ORDINARIA CRITICITA PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Bacini Costieri Sud

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere