Temperature miti ma anche nuvolosità in aumento per questo weekend sull’Italia secondo le previsioni meteo di domani 26 marzo. Grazie alla continua espansione dell’alta pressione che in queste ore si sta impossessando completamente della Penisola, infatti, molte zone del Paese beneficeranno di una impennata dei termometri con picchi di temperatura anche oltre i 20 gradi centigradi su alcune città ma a causa di una veloce perturbazione di passaggio ci sarà anche un aumento della nuvolosità, in particolare al centro Nord, senza però dare vita fenomeni di pioggia rilevanti.

Previsioni meteo venerdì 26 marzo: nubi al centro nord

Nel dettaglio, le previsioni meteo di venerdì 26 marzo indicano dunque l’arrivo dei primi segni di un periodo dal clima tipicamente primaverile con sole fin dal mattino quasi ovunque e temperature in rialzo oltre a venti in attenuazione da nord a sud che contribuiranno a rendere la situazione meteorologica ancora più stabile. Per colpa di una fase perturbata che si è attestata sull’Europa settentrionale e che lambirà solo il nostro Paese, però, nel corso del giorno la nuvolosità sarà in graduale aumento al Nord e sulle regioni tirreniche centrali.

Previsioni meteo 26 marzo: nel weekend temperature anche oltre i venti gradi

Secondo le previsioni meteo di domani 26 marzo le piogge però saranno molto limitate e comunque esigue. Deboli rovesci sono attesi solo sul settore alpino centro occidentale, su Levante Ligure, e in parte sull’alta Toscana. Nel resto del centro nord il tempo sarà completamente asciutto anche se nuvoloso mentre nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato. Le temperature invece saranno in leggero e diffuso aumento, in particolare nelle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole Maggiori. Preludio a un weekend in cui l'alta pressione porterà a una maggior presenza di sole e a un nuovo picco di temperature anche oltre i venti gradi.