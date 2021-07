Previsioni meteo 26 luglio, Italia divisa a metà: inizio settimana con maltempo al Nord, sole al Sud Come sarà il tempo domani? Secondo le previsioni meteo del 26 luglio l’Italia sarà divisa a metà, con maltempo accompagnato da temporali e grandinate al Nord, in particolare su Piemonte, Lombardia, Emilia e Triveneto, e caldo al Sud. Ma già da mercoledì torna l’anticiclone africano: nuova ondata di caldo con punte fino a 45 grande nel prossimo weekend.

A cura di Redazione Meteo

Italia divisa a metà dal punto di vista climatico: secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 26 luglio, l'inizio della settimana sarà caratterizzata da rovesci temporaleschi al Nord, dove saranno accompagnati anche da grandinate e altri fenomeni intensi dovuti ad alti tassi di umidità, e da caldo africano sulle regioni meridionali, dove la situazione si manterrà stabile anche nei prossimi giorni. Ecco, allora, quello che ci aspetta.

Previsioni meteo domani, le regioni a rischio pioggia

Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 26 luglio, un fronte temporalesco sarà in transito sull'Italia, in particolare sulle regioni settentrionali dove ci si aspetta pioggia e altri fenomeni intensi. Sotto osservazione saranno specialmente i comparti alpini, quelli prealpinima anche parecchie aree di pianura in particolare in Piemonte, Lombardia, Emilia e Triveneto. In queste regioni potranno esserci grandinate forti e colpi di vento. Col passare delle ore alcuni temporali potranno scoppiare pure sulla Liguria e sul lato più occidentale della Toscana specie sul versante costiero. Per il resto del Paese, specie sul Mezzogiorno, si confermano sole e caldo in deciso aumento. Stessa situazione si prevede per martedì 27 luglio.

Ma da mercoledì torna caldo record

La fase di maltempo al Nord durerà comunque poco. Già a partire da mercoledì 28 luglio l'anticiclone africano avvolgerà di nuovo tutto il Paese e non solo portando una maggior e più omogenea stabilità, ma anche un aumento sensibile delle temperature. Se tutto verrà confermato da giovedì 29 fino a tutto il weekend ci sarà infatti una pesante ondata di calore farà lievitare le colonnine di mercurio su tutta Italia fino a toccare probabilmente nuovi record di caldo su molti angoli del Sud con picchi termici addirittura oltre i 44 e 45 gradi centigradi.