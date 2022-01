Previsioni meteo 25 gennaio: cielo sereno e gelate a Centro-Sud, nebbia al Nord Che tempo farà oggi martedì 25 gennaio 2022? Situazione stabile ovunque e graduale attenuazione del freddo, ma insiste la nebbia in molte zone del Settentrione.

A cura di Redazione Meteo

Secondo le previsioni meteo di oggi, 25 gennaio, la perturbazione in transito sulla Penisola e specialmente sul Centro-Sud si allontanerà e lascerà spazio ad una maggiore stabilità, nonostante nebbie e nubi basse che insisteranno in particolare in Val Padana. Il bel tempo dovrebbe farla da padrone anche nella parte centrale della settimana; quindi niente precipitazioni importanti in gran parte d’Italia con l’alta pressione stabilmente posizionata sull’Europa Occidentale. Gelate diffuse nelle prime ore del giorno, con temperature minime in calo al Centro-Sud.

Nebbia a nord

Secondo quanto si legge sul sito ufficiale dell'Aeronautica Militare, a Nord ci sarà un'estesa copertura bassa e stratiforme su pianure e aree collinari, con nebbie fino metà giornata su pianura padano-veneta e litorali adriatici e in nuova formazione dopo il tramonto; molte nubi basse anche sulla Liguria, solo in parziale diradamento durante le ore centrali, e prevalente soleggiamento sui rilievi alpini e prealpini, nonché su quelli dell'appennino emiliano-romagnolo.

Sole a Centro

Ampio prevalente soleggiamento su tutte le regioni salvo parziali addensamenti al mattino su marche ed est Sardegna e nel pomeriggio su Sardegna meridionale; nubi basse in aumento dalla sera anche sulla Toscana. estese gelate notturne nelle zone interne.

Cielo sereno a Nord

Parziali addensamenti fino al tardo mattino sulla Calabria ionica e Sicilia orientale, in successiva attenuazione con rasserenamenti sempre più ampi; cielo sereno o poco nuvolo sulle rimanenti aree, ma con nubi in deciso aumento dalle prime ore serali su coste molisane, Puglia e Basilicata, nonché lungo i settori tirrenici di Calabria e Sicilia

centrorientale. Gelate notturne nelle aree interne.