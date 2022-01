Previsioni meteo 24 gennaio: gelate e neve fino a bassa quota, venti freddi e temperature in calo Le previsioni meteo del 24 gennaio: venti freddi dai Balcani e neve fino a quote basse su Molise, Calabria, Puglia e Basilicata. Alta pressione al Nord.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di lunedì 24 gennaio 2022 confermano l'arrivo di una nuova botta di aria gelida che riporterà un freddo maltempo su alcuni tratti del medio e basso Adriatico e al Sud. Venti freddi dai Balcani, attese piogge e possibili anche alcune nevicate fino a quote molto basse tra Molise, Calabria, Puglia e Basilicata. Attese invece nebbie in possibile formazione sulle pianure del Nord e su alcuni tratti interni del Centro. Confermato dunque un inizio settimana all'insegna del clima invernale e anche della neve su parte della Penisola. Avremo temperature comprese dai -8/-10°C a 1500m di altezza tra il medio Adriatico e l'estremo Sud peninsulare. Nessuna allerta meteo per oggi della Protezione civile: il bollettino di criticità è verde per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali.

Il tempo previsto oggi al Nord

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare indicano che oggi al Nord sono attese nebbie anche estese sulla pianura padano-veneta e sui litorali adriatici. Cielo in prevalenza sereno sul resto del Nord ma con nubi basse in aumento durante il pomeriggio su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Temperature minime in diminuzione su Piemonte, Alpi Lombarde, Liguria e aree appenniniche di Emilia Romagna.

Sole prevalente al Centro

Al Centro attesi addensamenti compatti su Marche e Abruzzo e deboli precipitazioni. Sul resto delle regioni centrali prevarrà il sole.

Dove nevicherà al Sud

È il Sud che risentirà oggi maggiormente del maltempo: attese isolate precipitazioni al mattino su Nord Puglia, Molise, Campania centrale e orientale, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale e orientale, con quota neve fino a 500 metri su Molise e nord Puglia, intorno ai 700-800 metri su Campania, Basilicata, Calabria.