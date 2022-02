Previsioni meteo 24 febbraio: giornata di sole ma in serata tornano le nuvole Le previsioni meteo di oggi, giovedì 24 febbraio, indicano una giornata ampiamente soleggiata su gran parte del Paese ma con nuvole in aumento al centro nord in serata.

A cura di Antonio Palma

Quella di oggi giovedì 24 febbraio sarà una giornata interlocutoria dal punto di vista meteorologico con sole ancora a farla da padrone per gran parte della giornata ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio-sera al centro nord, preludio a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo nel corso del prossimo weekend. Le previsioni meteo del 24 febbraio indicano infatti per oggi cielo ampiamente sereno su buona parte dell'Italia e per gran parte della giornata garantito dall’alta pressione che insisterà sulla Penisola ancora per alcune ore regalandoci tempo stabile e asciutto, con temperature miti per la stagione. Dal pomeriggio però le velature però diventeranno via via più intense al nord dove in serata saranno possibili anche locali piogge anche se si tratterà di fenomeni deboli. Saranno i primi sintomi di un peggioramento causato da una perturbazione nord-atlantica che raggiungerà l’Italia nel weekend di Carnevale accompagnata da fredde correnti di origine polare.

Al nord più nuvole e qualche pioggia

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, oggi lunedì 14 febbraio al nord avremo cielo sereno ma con estese velature su tutti i settori, più spesse al mattino sulle regioni occidentali ma in avanzamento anche su quelle orientali nel corso del pomeriggio. Dalla serata ci sarà un ulteriore peggioramento delle condizioni del tempo, in particolare sulla Liguria dove saranno possibili deboli piogge. Fenomeni analoghi saranno possibili inoltre su diversi settori centro orientali.

Al centro nuvoloso su Toscana

Al Centro invece avremo fin dal mattino nubi alte e sottili su tutte le regioni ma con nuvole in graduale intensificazione nel corso del giorno in particolare sulla Toscana con possibili locali e deboli piogge dalla serata sul settore più settentrionale della regione. Tempo asciutto altrove.

Sole e cielo limpido al sud

Al sud invece oggi la faranno da padrone ancora il sole e il cielo sereno per tutto il giorno con temperature stazionarie o in leggero aumento. I venti che hanno imperversato in questi giorni saranno in attenuazione ma continueranno a soffiare, in particolare su Puglia e Calabria ionica.