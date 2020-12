Le previsioni meteo del 24 dicembre indicano una vigilia di Natale all’insegna di nuvolosità diffusa, locali piogge e neve in quota per gli italiani. L’anticiclone che ha regalato una fine di dicembre con giornate decisamente miti, infatti, si allontanerà sempre più repentinamente lasciando spazio agli effetti della perturbazione in arrivo dal nord Europa che nelle scorse ore si è già affacciata sulla Penisola con le prime piogge. Per la vigilia di Natale avremo così le prime piogge al Nord e sulle regioni tirreniche, accompagnate da un calo delle temperature mentre resisterà ancora il sole sul versante adriatico e sulle estreme regioni meridionali.

Previsioni meteo 24 dicembre: piogge e temperature in calo

Secondo le previsioni meteo del 24 dicembre, giovedì quindi avremo nuvolosità diffusa su tutto il nord e sulle regioni centrali interne e tirreniche. Le piogge, anche se ancora deboli, bagneranno a livello locale le regioni del nord est ma anche la Liguria e quelle tirreniche centro meridionali. Nel dettaglio la pioggia interesserà dal mattino il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, la Liguria di centro-levante e la Toscana. Le nubi aumenteranno nel corso del giorno interessando con locali piogge anche l’Umbria, il Lazio e la Campania.

Previsioni meteo Vigilia di Natale: neve in quota

Per la vigilia di Natale tornerà poi anche la neve che cadrà sui rilievi alpini a quote di oltre 1300/1400 metri. In serata poi faranno irruzione venti freddi dal Nordest che causeranno un brusco calo delle temperature al nord, preludio a un Natale freddo. Per la vigilia di Natale resisterà invece il sole con tempo asciutto sulle regioni adriatiche centro meridionali e al sud. Anche qui però la situazione meteo è destinata a peggiorare nel corso del natale e del weekend successivo.

Previsioni meteo Natale

A Natale le previsioni meteo infatti indicano nuvole su gran parte d’Italia, tempo più asciutto al sud mentre la pioggia insisterà nel corso del giorno sul Nord e le regioni centrali tirreniche fino alla Calabria. Nel corso del giorno quota neve si abbasserà fino a nevicate anche a quote collinari su Alpi e Appennino Settentrionale.