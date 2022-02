Previsioni meteo 23 febbraio, torna il bel tempo sull’Italia: cieli sereni su tutta la penisola Nella giornata di oggi 23 febbraio l’Italia potrà godere di cieli sereni, temperature miti e sole. Poche nuvole previste solo sulla Sardegna e, nelle prime ore della mattinata, sulla Pianura Padana. Temperature un po’ più rigide sul Sud del Paese.

A cura di Gabriella Mazzeo

Per la giornata di oggi mercoledì 23 febbraio continua il trend che vede bel tempo su tutto il settentrione con temperature miti fino a sera. Poca nebbia soltanto in mattinata sulla Pianura Padana. Qualche nuvola sulla Liguria centrale e in Veneto. Sole previsto per tutto il giorno anche sul Centro della penisola, con poche velature solo a partire dalla sera. Il resto della settimana sarà all'insegna del sole e generalmente asciutta: solo qualche nuvola potrebbe turbare i cieli sulla penisola fino al weekend.

Sole a Nord, nuvole sulla Pianura Padana

Secondo le previsioni meteo di oggi mercoledì 23 febbraio, tutto il settentrione potrà godere di temperature miti e sole nel corso della giornata. Pochi iniziali addensamenti soltanto in mattinata lungo l'arco alpino e sulla pianura Padana, con nebbie che si faranno gradualmente più lievi nel corso della giornata. Sono previste deboli nevicate oltre i 1500 metri sulle Alpi. Il fenomeno sarà in diradamento nel corso delle 24 ore, precisamente nella seconda parte della mattinata. Bel tempo sul resto del Nord-Italia con aumento delle velature soltanto con l'arrivo della sera.

Cielo sereno al Centro, nuvole sulla Sardegna

Il sito dell'aeronautica Militare riporta ancora cielo sereno sul Centro della Penisola. Anche qui non sono previste piogge o annuvolamenti se non sulla Sardegna. Sull'isola però restano miti le temperature nonostante la lieve diminuzione delle minime nel Centro-Sud. Le altre regioni della zona godranno invece di bel tempo e cielo sereno per tutto l'arco delle 24 ore.

Sud, sole su tutto il meridione

Cielo sereno o poco nuvoloso previsto su tutto il meridione per la giornata di oggi mercoledì 23 febbraio. Le temperature però restano poco concilianti: sono previsti infatti forti venti al Sud, in attenuazione durante la serata. Le minime sono in diminuzione ma il sole la farà da padrone nell'arco delle 24 ore. Nonostante le temperature massime stazionarie sulla Sicilia e il cielo sereno, i mari saranno molto mossi a causa delle raffiche di vento previste.