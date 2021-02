Secondo le previsioni meteo del 23 febbraio, saranno giornate caratterizzate da un clima decisamente primaverile quelle che attendono gli italiani in questa settimana appena iniziata. Da oggi e almeno fino a metà settimana, infatti, si prevedono giornate in gran parte caratterizzate dal cielo sgombro da nubi con ampie schiarite e assenza totale di precipitazioni da nord a sud, sia di neve che di pioggia. Non solo, anche le temperature saranno decisamente miti e stabilmente oltre la media stagionale. Tutto merito di una vasta area di alta pressione che sta proteggendo l’Italia dall’arrivo di nuove perturbazioni.

Previsioni meteo di martedì 23 febbraio, caldo primaverile

Le previsioni meteo di martedì 23 febbraio indicano dunque una giornata di sole su gran parte del Paese, assenza di piogge ovunque e temperature in aumento da nord a sud. Avremo quindi una giornata dal sapore praticamente primaverile ma non mancheranno le controindicazioni di questa situazione. Proprio l’area di alta pressione e lo scarso ricambio di aria infatti favoriranno la formazione di molte nebbie, soprattutto al Nord e sulle regioni del versante adriatico che creeranno non pochi disagi alla popolazione. Non solo, la stabilità atmosferica porterà anche a un crescente accumulo degli inquinanti con conseguente aumento dell’inquinamento, in particolare nelle grandi città.

Previsioni meteo 23 febbraio, pericolo nebbie

Nel dettaglio, avremo quindi per domani 23 febbraio tempo generalmente sereno su tutta Italia con qualche nuvola in più solo lungo le coste dell’alto Adriatico e sulle Isole maggiori ma sostanzialmente innocue perché non daranno vita a piogge. Al mattino nebbie diffuse in Pianura Padana ma anche sulle coste adriatiche e nelle valli del Centro in dissoluzione nel corso del giorno. Altrove bel tempo e sole. Le Temperature massime già al di sopra della norma saranno in ulteriore crescita soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche