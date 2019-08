Le previsioni meteo per oggi, 23 agosto, e in generale per quello che sarà il weekend ci dicono l’alta pressione di matrice nord-africana si sta indebolendo. Nel contempo assisteremo all’ingresso, nell’area mediterranea, di una circolazione ciclonica che porterà ad instabilità, con lo sviluppo di numerosi temporali e un calo significativa del caldo intenso che negli ultimi giorni ha caratterizzato le giornate specialmente al Centro-Sud.

Previsioni meteo di oggi, venerdì 23 agosto

Sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna il tempo sarà nuvoloso; al Sud e sulla Sicilia ole soprattutto al mattino. Nel corso della giornata probabili rovesci su Alpi, Prealpi, regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Appennino centro-settentrionale; possibile qualche temporale nelle zone interne e appenniniche del Sud e delle Isole. Temperature massime in generale lieve diminuzione, con gli ultimi picchi di calore tra Puglia, Basilicata e Calabria.

Previsioni meteo 23 agosto: il ritorno del maltempo

Da oggi a domenica dunque assisteremo ad una fase temporalesca, in particolare nella seconda parte della giornata e nelle aree montuose e interne dell’Italia, Isole comprese. Così sarà anche per l’inizio della prossima settimana: in particolare tra le giornate di martedì e giovedì quando, a centro-nord e sulla Sardegna, potrebbe transitare una perturbazione atlantica. Dal punto di vista termico, dunque, l’ondata di calore di questi ultimi giorni sarà probabilmente l’ultima dell’anno.

Previsioni meteo per domani

Soleggiato a sud e sulla Sicilia; nel pomeriggio sviluppo di nubifragi o isolati temporali attorno ai rilievi e zone interne adiacenti. Nel resto del Paese più instabile, con alternanza di schiarite e di annuvolamenti: la probabilità di pioggia sarà maggiore al mattino sulla val padana centrale, nel pomeriggio su Alpi, Prealpi, dorsale centro-settentrionale, Umbria, zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Temperature massime in lieve calo all’estremo Sud.