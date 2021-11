Previsioni meteo 21 novembre: domenica di maltempo, torna la pioggia su molte regioni La tregua meteo sembra terminata. Con la nuova perturbazione ci sarà aumento della nuvolosità e, già a fine giornata, le prime piogge su Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi, domenica 21 novembre, lasciano intendere come la tregua dal maltempo che ci accompagnato praticamente da inizio settimana sia destinata a concludersi. L'arrivo di una perturbazione porterà infatti nuove precipitazioni via via sempre più diffuse su molte regioni d'Italia a conferma di un autunno sicuramente dinamico e pronto a riservarci nuovamente condizioni meteo assai instabili a tratti anche perturbate.

Se al mattino si avrà tempo sereno, la situazione inizierà a mutare nel primo pomeriggio con nuvolosità in aumento al Nord, regioni tirreniche e Isole: qualche pioggia su Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia. In serata piogge sparse su Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia Occidentale e Sardegna.

E le condizioni meteo non appaiono favorevoli neanche per l'inizio della prossima settimana: lunedì 22 porterà piogge diffuse su gran parte del Centro-Nord con nevicate sulle Alpi a quote elevate.

Maltempo a nord

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare al nord iniziali nubi basse con banchi di nebbia in pianura padana e cielo sereno sulle restanti aree ad esclusione della Liguria dove già in mattinata saranno presenti molte nubi con prime piogge attese in tarda mattinata. Nel corso del pomeriggio le condizioni del tempo peggioreranno con nubi in intensificazione ovunque associate a precipitazioni sparse su nord ovest, Lombardia ed Emilia a partire dalla serata.

Pioggia a centro, temporali in Toscana

Molte nubi su Sardegna e Toscana al mattino e prevalenza di zone di sereno sulle restanti regioni ma seguirà un rapido aumento della copertura nuvolosa sulle coste marchigiane, Lazio e gran parte dell'Umbria con deboli piogge limitate al mattino su Toscana e coste occidentali della Sardegna.

Nel corso del pomeriggio intensificazione dei fenomeni sull'isola dove le precipitazioni risulteranno localmente intense ed anche a carattere temporalesco. in serata i fenomeni raggiungeranno il Lazio ed Umbria meridionale mentre si intensificheranno localmente su Alta Toscana.

Nuvoloso a Sud, precipitazioni su Sicilia e Campania

Qualche nube su Sicilia occidentale ed ampie zone di sereno sul

restante meridione. Dalla tarda mattinata nubi in aumento a partire dai settori più occidentali con qualche debole fenomeno su Sicilia meridionale e Campania, gradualmente più consistenti dalla serata.