Previsioni meteo 21 gennaio, neve a bassa quota al Centro e pioggia sul Sud dell’Italia Che tempo farà oggi venerdì 21 gennaio? Cieli nuvolosi previsti su gran parte dell’Italia. Nubi basse al Nord e neve a bassa quota sul Centro della Penisola, mentre al Sud continuano le precipitazioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo le previsioni meteo di oggi venerdì 21 gennaio, continua il trend di basse temperature e perturbazioni previste per tutta la settimana. Nella giornata odierna infatti sono previsti in gran parte cieli nuvolosi e precipitazioni su tutta la penisola con schiarite parziali sul Centro dell'Italia. Le temperature restano in calo per quanto riguarda le minime su gran parte del Nord, Toscana e Marche. Massime in lieve aumento sul Lazio e stazionarie sulla Pianura Padana. Anche per quanto riguarda le allerte meteo, la Protezione Civile ha emesso un solo allarme per rischio idrogeologico.

Allerta meteo gialla per l'Abruzzo

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico su alcuni settori dell'Abruzzo. Interessati il Bacino del Pescara, dell'Aterno, del Basso del Sangro e i Bacini Tordino Vomano. Si tratta dell'unica allerta meteo emessa per la giornata di oggi sulla Penisola.

Nord, nubi compatte e nebbie su Emilia Romagna e Lombardia

Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare, fin dalle prime ore della mattina sul Nord ci saranno nubi compatte sui rilievi alpini confinali Centro-orientali. Nebbie e nubi basse fino a tarda mattinata sull'Emilia Romagna e sui settori del Sud di Lombardia e Veneto. Qualche precipitazione sull'Emilia Romagna durante la giornata. Le temperature minime sono in calo su tutto il Nord dell'Italia.

Centro, piogge sulle Marche e sulla Sardegna

Anche il Centro dell'Italia subirà le influenze delle perturbazioni di questa settimana. Le piogge interesseranno fino a metà giornata Marche e Abruzzo, con quota neve in calo fino a 400-500 metri. Nubi sparse su ovest Toscana e sul resto del Centro con piogge forti ma sporadiche e brevi sulla Sardegna Orientale e sul Lazio Centromeridionale. Mare agitato in Sardegna.

Al Sud cieli nuvolosi, pioggia sulla Sicilia

Cieli nuvolosi su tutto il Sud, con pioggia breve o rovesci sulle regioni peninsulari. Ancora precipitazioni, seppure brevi e sporadiche, sulla Sicilia Settentrionale. Migliora la situazione con precipitazioni limitate verso sera solo alla Calabria e ad alcuni settori della Sicilia. Temperature stazionarie sia per quanto riguarda i valori minimi che quelli massimi. Venti moderati sulla Sicilia, sulla Puglia, sulla Campania e sulla Calabria.