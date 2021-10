Previsioni meteo 20 ottobre: pioggia e nebbia al Nord e nuvole al Sud, da giovedì cambia tutto Secondo le previsioni meteo di oggi, mercoledì 20 ottobre, l’alta pressione lascia lo spazio gradualmente all’arrivo di una nuova perturbazione che già dalle prossime ore porterà pioggia e nebbia sulle regioni settentrionali, in particolare sulla Liguria. Tempo più stabile al Centro e al Sud ad eccezione di qualche annuvolamento sull’area tirrenica. Da giovedì il maltempo entrerà nel vivo.

A cura di Redazione Meteo

Secondo le previsioni meteo di oggi, mercoledì 20 ottobre, l'alta pressione che ha caratterizzato i giorni passati con la tradizionale ottobrata lascerà lo spazio ad una nuova perturbazione che entrerà nel vivo domani, giovedì 21, ma che già nelle prossime ore porterà le prime piogge e nebbia su alcune regioni, in particolare a Nord Ovest. Come confermano gli esperti de Ilmeteo.it già dalle prime ore del mattino inizierà infatti ad affluire aria più umida che provocherà alcune nebbie o foschie mattutine sulla Val Padana e un generale aumento delle nubi su gran parte del Nord e sulla Toscana, piogge invece sui comparti centro-orientali della Liguria. Poche invece le novità invece sul resto del Paese dove sole e cieli sereni saranno ancora grandi protagonisti, fatta eccezione per degli annuvolamenti tra la Sicilia e Calabria ionica. Ecco, di seguito, cosa ci aspetta.

Al Nord torna il rischio pioggia: le regioni interessate

Nubi in aumento al Nord con le prime deboli piogge sulla Liguria, Piemonte orientale e Lombardia. Massime in calo ma ancora su valori sostenuti con massime tra 18 e 22 gradi. Aria più umida porterà foschie e nebbie mattutine in pianura Padana e cielo spesso nuvoloso su tutto il Settentrione, anche se la giornata peggiore sarà giovedì quando sono attese piogge e temporali su Alpi, Prealpi e ancora Liguria, oltre che su altre aree della Penisola.

Tempo stabile al Centro ad eccezione della Toscana

Un peggioramento è atteso anche sulle regioni centrali con nubi più compatte sulla Toscana, così come sull’area tirrenica, soleggiato su quella adriatica. Le temperature massime saranno comprese tra 20 e 23 gradi.

Al Sud bel tempo ma nuvole su Sicilia e Calabria

Tempo stabile ancora anche al Sud salvo nuvolosità irregolare sull’area tirrenica e su Sicilia e Calabria, senza piogge. Anche giovedì, quando è atteso il generale peggioramento delle condizioni meteo, queste ultime resteranno più stabili proprio su medio-basso Adriatico, Sardegna, Sicilia ed estremo Sud, mentre maltempo ci sarà in Campania.