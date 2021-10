Previsioni meteo 19 ottobre: temperature in aumento e bel tempo, rischio piogge al Sud Le previsioni meteo di oggi, 19 ottobre, lasciano intendere come il bel tempo la farà da padrone su tutta Italia, complice soprattutto l’anticiclone in rinforzo con supporto subtropicale. Quindi clima mite e cielo soleggiato di giorno con le classiche ottobrate, qualche rovescio è atteso su Calabria e Sicilia.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di martedì 19 ottobre suggeriscono che la giornata di domani sarà all'insegna della stabilità grazie alla temporanea espansione dell’alta pressione fin sulla nostra Penisola. Salvo qualche residuo disturbo a ridosso della Sicilia, ci sarà bel tempo praticamente ovunque, in particolare nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio. Tuttavia da mercoledì è attesa una nuova perturbazione, specialmente sulle regioni del Nordovest con nuvolosità in aumento e possibilità di qualche occasionale precipitazione, generalmente di debole intensità.

Come confermano gli esperti de Ilmeteo.it, per oggi 19 ottobre il quadro meteorologico si manterrà stabile e soleggiato, con temperature massime oltre le medie del periodo: al centro, a Meridione e sulle isole maggiori sono attese punte di 22-23 gradi durante le ore del giorno. Da segnalare soltanto il ritorno di qualche nebbia in Pianura Padana, specie nel corso delle prime ore del giorno.

Anche 3bmeteo evidenzia come nella giornata di oggi 19 ottobre l'Italia beneficerà del rinforzo dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale. Solo il Meridione risentirà di residue infiltrazioni di correnti nordeuropee che contribuiranno ad una certa variabilità sulla Sicilia orientale, ma anche su queste zone la tendenza sarà per una stabilizzazione del tempo già da mercoledì. Sul resto del Belpaese il bel tempo sarà accompagnato da temperature in aumento nei valori massimi che regalerà la classica ottobrate con clima diurno particolarmente mite.

Al nord tempo stabile

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, il tempo per la giornata di oggi 19 ottobre sulle regioni settentrionali sarà stabile con qualche velatura sui settori alpini centrali. Soleggiato su Emilia Romagna. Dal tardo pomeriggio nubi basse in intensificazione sulla Liguria centro orientale. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense sulle zone pianeggianti

Sereno al centro

Sulle regioni centrali annuvolamenti bassi e stratiformi attesi al mattino su Umbria, appenino laziale e Abruzzo, in successivo diradamento con estesi rasserenamenti; cielo sereno salvo temporaneo transito di innocua nuvolosità sul resto del centro.

Al sud pioggia su Calabria e Sicilia

Addensamenti compatti con qualche rovescio nelle ore diurne nell'entroterra calabrese e sulla Sicilia, in miglioramento serale con ampie aperture sulle relative aree centrosettentrionali della Calabria e sulle quelle centromeridionali dell'Isola. Sole sul restante meridione.