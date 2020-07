Le previsioni meteo per domani, domenica 19 luglio, vedono un generale rialzo della pressione che dovrebbe far tornare il sole sul Belpaese, con pochi temporali pomeridiani per lo più concentrati sulle zone montuose, mentre le temperature rimarranno nel complesso al di sotto della norma. Alta pressione che poi da lunedì tenderà a consolidare la sua presenza sulla Penisola, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature in aumento. Il caldo aumenterà ulteriormente a metà settimana, almeno al Sud e Isole, dove resisterà il bel tempo; al Nord invece tra mercoledì e giovedì è atteso il passaggio di una perturbazione accompagnata da numerosi temporali.

Previsioni meteo 19 luglio, ultimi temporali su Sicilia e Calabria

Tempo in prevalenza soleggiato su tutto lo Stivale: nuvolosità, specie al pomeriggio, solo all'estremo Sud e zone montuose della Penisola, con isolati rovesci e temporali su Alpi, rilievi della Calabria e zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature massime in crescita, specie al Centro-Nord. Venti per lo più di debole intensità.

Previsioni meteo 19 luglio, le allerte

Previsioni meteo lunedì

Mattinata di tempo ovunque bello e soleggiato. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi Orientali, dove è possibile qualche breve e isolata precipitazioni; sempre tanto sole altrove. Temperature massime in crescita, in generale nella norma o di poco oltre.