Previsioni meteo 16 gennaio: domenica con tanto sole, ma attenzione alla nebbia Che tempo farà oggi domenica 16 gennaio 2022? Il campo di alta pressione che da qualche giorno ha conquistato l’Italia assicurerà una bella giornata. Ma anche il ritorno della nebbia in alcune zone.

A cura di Biagio Chiariello

Secondo le previsioni meteo di oggi domenica 16 gennaio l'alta pressione continuerà ad essere padrona della scena sulla Penisola: quella appena iniziata sarà quindi una altra giornata di sole, anche se nelle ore notturne e del primo mattino protagoniste saranno soprattutto le nebbie, diffuse sulle pianure settentrionale e nelle zone interne del Centro. Qualche nuvola solo in Toscana, Liguria e Sardegna occidentale.

Temperature minime in diminuzione al Nord, con gelate mattutine anche in pianura; massime in calo al Nord e Toscana, con poche variazioni altrove. Venti moderati di Maestrale sulle Isole, di Libeccio sul Mar Ligure; altrove ventilazione per lo più debole.

Il dominio dell'anticiclone dovrebbe continuare anche nella prossima settimana, almeno fino a giovedì 20 gennaio, co prevalenza di sole su buona parte dei settori. Successivamente, l'alta pressione inizierà gradualmente a perdere smalto.

Nord, nebbia in sulla Pianura Padana

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, annuvolamenti bassi e stratiformi sulla Liguria e cielo sereno altrove. Formazioni nebbiose sulla Pianura Padano Veneta al mattino e dopo il tramonto; gelate sulle zone pianeggianti nelle ore notturne.

Centro, tempo stabile. Nuvoloso su Sardegna e Toscana

Generali condizioni di stabilità con addensamenti nuvolosi su Sardegna occidentale, Toscana ed Umbria, in estensione serale anche al Lazio. Foschie dense e locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto nelle vallate e lungo i litorali; gelate notturne sulle aree appenniniche.

Sud, cielo sereno

Prevalenza di cielo sereno, ma con nubi basse in decisa intensificazione dal pomeriggio su Campania, Calabria, Basilicata

tirrenica, nord Sicilia e restanti aree appenniniche.