Previsioni meteo 12 settembre, maltempo e temporali su parte d’Italia: le regioni a rischio pioggia Che tempo farà domani? Secondo le previsioni di domenica 12 settembre il vortice ciclonico che ha portato maltempo nelle ultime 48 ore si sposterà verso Calabria, Puglia e Sicilia, dove sono attesi temporali di forte intensità, accompagnati da vento e grandine. Tempo stabile al Centro-Nord, ma da martedì 14 cambia tutto: in arrivo forte perturbazione atlantica.

A cura di Redazione Meteo

Domenica all'insegna del maltempo su parte dell'Italia. Secondo le previsioni meteo del 12 settembre, sono previsti in particolare sulle regioni meridionali temporali anche di forte intensità e accompagnati da grandine e forte vento, mentre al Nord la situazione sarà più stabile, con temperature in salita prima del nuovo crollo in arrivo a metà della prossima settimana. Ecco, allora, cosa succederà nelle prossime ore.

Previsioni meteo domani, le regioni colpite dal maltempo

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 12 settembre, il vortice ciclonico che ha provocato maltempo nelle ultime 48 ore su alcuni angoli del Paese si dirigerà verso il Sud. In particolare, tra il nordest della Sicilia, i comparti centro-meridionali della Calabria e sull'area ionica della Puglia potranno esserci forti temporali accompagnati da improvvisi colpi di vento, intensi rovesci e locali grandinate. Sul resto del Meridione invece, saranno evidenti i segnali di un ritorno ad una maggior stabilità atmosferica come del resto anche sulle regioni del Centro-Nord, dove anzi il fine settimana sarà nel complesso bello, fatta eccezione per un po’ di instabilità pomeridiana sulle Alpi. Temperature ancora alte ovunque con valori localmente oltre i 30 gradi al Centro-Nord.

Ma durante la prossima settimana arriva il freddo

Tuttavia le alte temperature hanno le ore contate. Le condizioni meteo peggioreranno da martedì 14 settembre, sotto i colpi di una forte perturbazione atlantica che apriranno la strada a giornate autunnali con piogge battenti su tutta l'Italia. Poi da mercoledì 15 settembre la perturbazione riuscirà a sfondare definitivamente sul nostro Paese, dando il via ad una fase di diffuso e intenso maltempo.