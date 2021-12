Previsioni meteo 12 dicembre: ancora pioggia e neve sull’Italia, poi il tempo migliora Secondo le previsioni di oggi, domenica 12 dicembre, continua la fase di stabilità meteo a Nord, dove sono attesi neve e gelate, mentre al Centro Sud ci sarà ancora qualche ora di maltempo, con pioggia e mareggiate.

A cura di Redazione Meteo

Ancora una giornata di neve e pioggia su gran parte dell'Italia prima di un lieve miglioramento del tempo. È quanto emerge dalle previsioni meteo di oggi, domenica 12 dicembre: il maltempo la farà ancora da padrone su gran parte delle Regioni, sia al Nord che al Sud ma entro la serata ci saranno schiarite che apriranno ad una fase di maggiore stabilità all'inizio della prossima settimana. L'allerta meteo gialla è stata diramata solo per la Basilicata per rischio idraulico e per l'Abruzzo per rischio idrogeologico.

Gelate e temperature sotto lo zero al Nord

Secondo le previsioni meteo di oggi, domenica 12 dicembre, sulle Regioni Settentrionali ci sarà bel tempo, anche se si registrano gelide temperature notturne sulla Valpadana. Su queste zone potranno esserci estese gelate in quanto il termometro scenderà anche di parecchi gradi sotto lo zero soprattutto nelle aree di periferia e di aperta campagna. Qualche nuvola arriverà anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Neve al Centro

Oltre a piogge sparse si dovrà fare i conti anche con qualche rovescio di neve localmente a quote relativamente basse sui rilievi del Centro (700/800m). Poi dal tardo pomeriggio la situazione meteo migliorerà. Venti deboli al Nord, Toscana e Sardegna.

Al Sud pioggia e forte vento: attenzione alle mareggiate

Tempo instabile al Sud, specialmente nella prima parte del giorno, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e molti angoli del basso Tirreno. Nel corso della seconda parte della giornata invece, ci sarà un miglioramento ed entro sera i fenomeni si ridurranno sensibilmente fino a concentrarsi solo su alcuni tratti della Calabria tirrenica e sul nord della Sicilia. Attenzione alle possibile mareggiate causate dal vento che continuerà a soffiare forte per gran parte della giornata su molti tratti del Centro-Sud specie sulle due Isole maggiori.