Preso a martellate mentre va a comprare il giornale, è in fin di vita: fermato uno dei figli Un uomo di 72 anni è stato aggredito oggi nel cortile di casa a Torino co un martello e ora lotta tra la vita e la morte: fermato il figlio 46enne. Indagini in corso: il movente potrebbe essere riconducibile ai gravi problemi di salute del padre.

A cura di Ida Artiaco

Un uomo di 72 anni è stato aggredito nella mattinata di oggi, sabato 29 aprile, nel cortile di casa a Torino a martellate e adesso lotta tra la vita e la morte. Dopo qualche ora è stato fermato per l'attacco uno dei figli della vittima, 46 anni, bloccato dagli agenti della squadra Mobile e dalle Volanti vicino via Nizza, mentre si allontanava in stato confusionale dal luogo del tentato omicidio.

Tutto è cominciato questa mattina quando l'anziano è stato colpito al volto e al corpo. Il 72enne era uscito insieme al figlio, che abita sullo stesso pianerottolo dei genitori in uno stabile nei pressi dell'ospedale Molinette, per andare a comprare il giornale e a fare colazione. Poi, intorno alle 11, un vicino di casa ha trovato l'uomo riverso in una pozza di sangue accanto ai cassonetti della spazzatura nel cortile, lanciando l'allarme.

Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno cercato informazioni per ricostruire la dinamica di quanto successo, ma nessuno pare abbia assistito all'aggressione o udito richieste di aiuto.

Tuttavia, l'assenza del figlio è stata subito notata dagli inquirenti che si sono messi sulle sue tracce. Fermato, è stato portato in questura dove è iniziato l'interrogatorio del pm Fabiola D'errico alla presenza dell'avvocato Fulvio Violo.

Inoltre, un grosso martello lasciato nello stesso cortile è stato individuato dalla polizia come la più che probabile arma usata per l'aggressione.

Il movente non è stato ancora accertato, ma potrebbe essere riconducibile ai gravi problemi di salute del padre, E.S., ora ricoverato in prognosi riservata al Cto dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche.