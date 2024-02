Prende 100 alla maturità ma le manca la lode, studentessa fa ricorso al Tar Una studentessa di un liceo classico di Genova prende 100 alla maturità ma fa ricorso al Tar per la mancata attribuzione della lode. La bocciatura dei giudici: “Non è stata brillante nell’argomentare in maniera critica e personale durante la prova orale” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prende 100 alla maturità. Ma il massimo dei voti non basta: manca la lode. Per questo motivo, secondo quanto riporta l'edizione genovese di La Repubblica, una studentessa di un liceo classico a Nervi ha presentato ricorso al Tar per ottenere il tanto agognato riconoscimento.

Iniziativa purtroppo sfortunata: i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale hanno bocciato la contestazione e costretto la liceale a pagare oltre 3600 euro di spese legali. Il motivo? La giovane maturata non ha di fatto svolto una prova orale brillante, tale da meritare la lode. Hanno scritto infatti i giudici del Tar nella sentenza: "Il provvedimento impugnato da conto della mancata dimostrazione, specie all’esito della prova orale, di quella brillantezza che, secondo i criteri articolati dalla stessa commissione, costituiva il presupposto per l’attribuzione della lode".

Insomma, la studentessa aveva sì conseguito "il punteggio massimo con riferimento a tutti gli indicatori", ad eccezione però della fondamentale “capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti”. Indicatore in cui in realtà aveva inizialmente ottenuto "un punteggio pari a 4,5/5 che aveva determinato "l’attribuzione di un punteggio complessivo reale pari a 19,5/20, arrotondato poi per eccesso a 20/20". Il voto finale, insomma, era poi stato aumentato al massimo solo “per effetto di una valutazione più ampia che teneva conto anche delle valutazioni di altri candidati”. E così, niente lode. Nè prima né dopo il ricorso.