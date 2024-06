Promosse studentesse dello “sciopero” agli orali di Maturità per protesta contro voti alla prova di greco

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono state promosse le tre studentesse del liceo Foscarini di Venezia che hanno fatto scena muta per protesta all'orale di Maturità. Linda Conchetto, Virginia Gonzales y Herrera e Lucrezia Novello avevano deciso di "scioperare" per esprimere il loro disaccordo con le votazioni assegnate allo scritto di greco. Troppi 3 assegnati ai maturandi del liceo durante la prova di indirizzo, così le ragazze hanno deciso di scioperare davanti alla commissione. Come scrivono i giornali, le 18enni hanno ottenuto voti finali tra il 71 e il 67.

Tutte e tre hanno rischiato la bocciatura per una protesta che definiscono "di principio": le studentesse, che puntavano, tra crediti degli anni scorsi e voti, a uscire dal liceo con un voto superiore al 90, hanno deciso di protestare contro il giudizio dato alla loro versione e a quella degli altri studenti. Alla commissione d'esame hanno letto un testo che spiegava il perché del loro silenzio al colloquio finale e l'ufficio scolastico regionale non ha mosso alcun procedimento in assenza di segnalazioni ufficiali da parte dei commissari. Diverso era invece il parere dell'assessore veneto all'istruzione Elena Donazzan, secondo la quale invece "questa disobbedienza andava punita"

A dare il via allo "sciopero" era stata Linda Conchetto, poi Virginia Gonzales y Herrera e Lucrezia Novello hanno attuato la stessa protesta per i voti bassi ricevuti dalla classe sulla traduzione dal greco di un testo di Platone tratto da "Minosse o della Legge".

Tutte hanno firmato la presenza senza però rispondere alle domande della Commissione d'esame. "Di quattordici ammessi all’esame di Stato nella sezione III A dell’indirizzo ordinamentale, solo in quattro hanno ottenuto la sufficienza – ha detto Linda, arrivata alla Maturità con 8 in pagella nella materia contestata e 10 in condotta – Ho trovato il voto umiliante e ingiustificato come la pioggia di insufficienze gravi su candidati che nel corso dell’anno si sono dimostrati sempre preparati. La stessa commissaria ha inoltre attribuito una media del 7 alle versioni di un'altra sezione della scuola", ha concluso.