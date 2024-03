Precipita da 9 metri e muore a 16 anni, il giallo dell’ultimo messaggio all’amico: “Sono sul tetto” La tragedia nella notte del 19 marzo a Grottazzolina, nelle Marche. Gionatan era una promessa della pallavolo e faceva parte della squadra under 17 di volley locale. È morto dopo la caduta dal tetto di casa, indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Dramma a Grottazzolina, in provincia di Fermo, dove Gionatan, un ragazzo di 16 anni, è morto dopo essere caduto dal tetto della sua abitazione. I fatti sono avvenuti intorno alle 7 di ieri, 19 marzo, quando è stato dato l'allarme da parte di un uomo residente in via Mazzini: uscito di casa per alcune mansioni, si è accorto del corpo del 15enne. Sul posto è arrivata un'automedica, i sanitari della Misericordia Montegiorgio e i carabinieri, ma per il giovane era già troppo tardi. La Procura locale ha disposto un’ispezione cadaverica per capire cosa sia successo a Gionatan.

Stando ai primi accertamenti, il ragazzo sarebbe precipitato da un'altezza di 9 metri, probabilmente durante la notte, anche se al momento è impossibile stabilire l'orario preciso dell'accaduto. L'ipotesi è che si sia trattato di incidente, forse conseguenza di un gesto incauto.

"Siamo sconvolti, ci uniamo al dolore dei familiari", dice il sindaco Alberto Antognozzi. Gli inquirenti hanno raccolto le prime testimonianze sul posto, parlato con la famiglia della vittima e i vicini di casa, ma anche coi compagni di scuola e la dirigente dell’istituto Marzia Ripari. Stando a quanto riporta il Corriere Adriatico, Gionatan avrebbe mandato un messaggio vocale su Whatsapp, dal tono scherzoso, ad un suo amico intorno intorno alle 3 di notte nel quale diceva di trovarsi sul tetto di casa in pigiama e con le ciabatte. In quel momento pioveva.

Gionatan era una promessa della pallavolo e faceva parte della squadra Under 17 della M&G Grottazzolina, team di volley di A2. "Oggi doveva essere un giorno di festa, e invece ci siamo svegliati con una notizia che mai avremmo voluto ricevere. Un nostro giovane talento del settore giovanile è venuto improvvisamente a mancare, e siamo devastati. Impossibile trovare parole per descrivere una tragedia simile, rimane solo il silenzio. La società, in tutte le sue componenti, è vicina alla famiglia" si legge nel post su Facebook della società marchigiana.