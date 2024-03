Ragazzo di 16 anni trovato morto sotto casa da un vicino, giallo a Fermo: indagini in corso Un ragazzo di 16 anni è stato trovato morto questa mattina a Grottazzolina (Fermo): era accasciato sul ciglio della strada sotto casa. A lanciare l’allarme è stato un vicino. Indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Grottazzolina, in provincia di Fermo, dove un ragazzo di 16 anni è stato trovato morto davanti al portone di casa in via Mazzini. È successo questa mattina intorno alle 7: a lanciare l'allarme è stato un vicino che era uscito presto per fare delle commissioni e che ha notato il giovane accasciato privo di sensi sul ciglio della strada.

Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto con i sanitari della Misericordia di Montegiorgio non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 17enne, le cui cause restano al momento ignote. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per cercare di ricostruire gli attimi immediatamente precedenti al dramma.

Il ragazzo di 16 anni italiano viveva con la famiglia nell’appartamento di via Mazzini. In pochi minuti la notizia ha fatto il giro del paese creando un profondo senso di dolore e tristezza. Anche il sindaco Alberto Antognozzi si è recato sul posto e si è messo a disposizione delle autorità per agevolare le operazioni.

"Cosa si può dire in circostanze simili? Non ci sono altre da pronunciare: è una tragedia immane", ha commentato il primo cittadino come riporta Cronache Fermane, aggiungendo: "Cercheremo di stare vicino alla famiglia del giovane".

In aggiornamento.