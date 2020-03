Tragedia nella tarda serata di ieri, 10 marzo, a Prato per un incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina in via da Quarata, a Iolo. Il bilancio è di un morto e 11 intossicati. In corso di accertamento le cause del rogo. Il fumo in pochi minuti ha invaso l'intero edificio, una palazzina di quattro piani delle case popolari. La vittima è un uomo di 69 anni, disabile, Antonio Cecchi, morto intossicato nell’alloggio da cui sono partite le fiamme. Sembra stesse dormendo in una cucina soggiorno. Essendo impossibilito a muoversi non è riuscito ad alzarsi da letto e a scappare come invece hanno fatto il fratello e la cognata.

Grande paura tra i residenti della zona. Immediato è stato lanciato l'allarme ai vigili del fuoco e al 118. I vigili del fuoco, con l'autoscala, hanno portato fuori alcune persone, poi affidate dalle cure del 118, intervenuto con varie ambulanze delle associazioni di volontariato pratesi. All’interno dell’appartamento dove si è sviluppato il rogo è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Deceduto anche un cane. Alla base dell’incendio ci sarebbe un corto circuito. Le fiamme sarebbero partite da una camera della casa. Il magistrato, Carolina Dini, giunta sul posto, ha autorizzato la rimozione del cadavere. Venticinque le persone evacuate, l'intero stabile è stato dichiarato inagibile