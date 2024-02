Prato, autotrasportatore ucciso a coltellate per rapina: viaggiava con molti soldi, arrestati i due killer Il 59enne indiano è stato ucciso a coltellate ieri sera nella zona industriale di Carmignano (Prato). L’aggressione è stata ripresa da alcune telecamere di sicurezza. Oggi fermati i due presunti assassini, sono entrambi pakistani di 20 e 30 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Nella serata di ieri, venerdì 9 febbraio, uomo di 59 anni di nazionalità indiana è stato ucciso a coltellate da altri due uomini che si sono dati alla fuga. È successo Seano, frazione industriale di Carmignano (Prato).

Poche ore i presunti killer di Arpal Singh, questo il nome della vittima, sono stati individuati e arrestati: sono entrambi pakistani di 20 e 30 anni, sono stati fermati a Milano mentre stavano probabilmente cercando di scappare in treno.

L'ipotesi su cui lavorano gli investigatori è quella di un omicidio durante un tentativo di rapina. La vittima lavorava per una ditta di trasporti, ma aveva anche un'altra occupazione: comprava vestiti del pronto moda nella zona del Pratese, per poi rivenderli in Germania. Pare che viaggiasse con molti contanti quando è stato ucciso: soldi che utilizzata per pagava gli abiti e trattare il prezzo se necessario.

Originario dell'India, viveva nella zona di Mantova. La tragica scoperta è stata fatta dal figlio: il ragazzo, che lavorava con lui e si trovava a Prato con un altro mezzo per raccogliere altri abiti, non riusciva più a rintracciare il padre. Intorno alle 22 di ieri, il 59enne è stato trovato morto accanto al furgone.

Gli aggressori sono stati ripresi immagini delle telecamere e i carabinieri avrebbero ricevuto un grande aiuto dalle riprese video. I due pakistani sarebbero già noti alle forze dell’ordine per reati predatori. Hanno assalito Singh mentre caricava la merce, il 59enne è stato colpito con più coltellate e lasciato morire. Quando il figlio l'ha trovato, era già tardi. Sulla salma sarà effettuata l'autopsia.