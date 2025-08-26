Potenza, violento frontale sulla Tito-Brienza: furgone prende fuoco, nove feriti tra cui alcuni gravi

Nove persone sono rimaste ferite, alcune in gravi condizioni, in un violentissimo scontro frontale sulla strada provinciale 95 Tito-Brienza. Il furgone coinvolto ha preso fuoco subito dopo l’impatto. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, ambulanze e eliambulanza.

L’incidente sulla Statale 95 Tito–Brienza

Un violento scontro frontale tra un furgone e una Fiat Punto ha segnato il primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 95 Tito-Brienza, all’altezza del km 15, in territorio di Brienza (Potenza). L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha avuto conseguenze drammatiche: il furgone, a bordo del quale viaggiavano sette persone, ha preso fuoco subito dopo l’impatto, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, che hanno domato le fiamme sprigionatesi dal van e messo in sicurezza l’area circostante. Le nove persone coinvolte, tra cui alcuni feriti in condizioni gravi, sono state soccorse da tre ambulanze del 118 e da un’eliambulanza proveniente dall’ospedale San Carlo di Potenza, che ha trasportato i casi più critici in ospedale per ricevere cure immediate.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro frontale è avvenuto poco dopo l’uscita della galleria sulla provinciale Tito-Brienza, una zona particolarmente trafficata. L’impatto, violento, ha generato fiamme rapidamente divampate sul furgone, aumentando il pericolo per i passeggeri e per gli operatori intervenuti sul posto.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viggiano hanno effettuato i rilievi necessari e sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno valutando tutti gli elementi disponibili, inclusi i danni ai veicoli e le testimonianze dei presenti, per stabilire le responsabilità e comprendere l’esatta sequenza dei fatti.

Il bilancio complessivo è di nove persone ferite, alcune in gravi condizioni, che hanno ricevuto cure immediate grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi. La presenza dell’eliambulanza ha consentito di trasferire rapidamente i feriti più critici agli ospedali della zona, garantendo assistenza medica specialistica.

L’incidente ha provocato momentanei rallentamenti sulla strada provinciale 95 Tito-Brienza, con la circolazione deviata in sicurezza fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. La collaborazione tra Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale sanitario è stata fondamentale per contenere le conseguenze di un sinistro che avrebbe potuto avere esiti ancora più tragici.