video suggerito

Potenza, entra in travaglio sul bus dalla Lombardia alla Sicilia, 29enne partorisce sulla piazzola della A2 Una 29enne ha partorito assistita dal personale del 118 in una piazzola sulla A2 del Mediterraneo, nei pressi di Lagonegro. La donna stava viaggiando con il marito e gli altri due figlioletti su un autobus che dalla Lombardia l’avrebbe portata in Sicilia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Una donna di 29 anni è entrata in travaglio su un pullman che dalla Lombardia avrebbe dovuto portarla in Sicilia. La giovane mamma era in viaggio con il marito e altri due figli di 7 e 4 anni, quando nel cuore della notte ha iniziato ad avvertire i dolori del parto. La 29enne ha quindi chiesto aiuto all'autista del bus e al resto dei passeggeri che subito si è prodigato per aiutarla. Nel frattempo, il conducente ha allertato i soccorritori del 118 di Potenza. Il personale sanitario ha raggiunto l'autobus e la donna in travaglio sul raccordo autostradale dalla A2 del Mediterraneo, in direzione sud tra Nemoli e Lagonegro.

Sull'ambulanza vi erano un autista soccorritore e l'infermiera Pamela Gaeta, che già 10 anni fa aveva salvato un bimbo abbandonato nel bagno di un centro commerciale nei pressi di Potenza. L'infermiera ha subito assistito la donna incinta che ha partorito sull'ambulanza, senza riuscire a raggiungere l'ospedale più vicino. Per fortuna il piccolo Ibrahim, 3 chili e mezzo, e sua madre stanno bene. La 29enne, insieme ai soccorritori, si è comunque recata in ospedale per gli accertamenti del caso a bordo dell'ambulanza, mentre il papà e i fratellini del nuovo nato l'hanno seguita a a bordo del bus insieme a tutti gli altri passeggeri, ormai coinvolti nella storia.

"Per me è stata un'emozione unica aiutare una vita a nascere – ha spiegato l'infermiera -. In quel momento ho rivissuto la nascita dei miei due figli che oggi hanno 19 e 14 anni. Tanta paura, ma il sangue freddo ha prevalso". Tanta felicità anche da parte del resto dei passeggeri, che si sono complimentati con la famiglia della 29enne e con la neo-mamma. Tutti hanno applaudito il personale sanitario intervenuto sulla A2 dopo la chiamata di emergenza effettuata dal conducente dell'autobus, mostrando ammirazione e commozione.