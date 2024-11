video suggerito

Poste italiane 2024, 3.707 nuove assunzioni: i requisiti e come candidarsi Poste Italiane è pronta ad aprire un periodo di assunzioni per 3.707 posizioni come portalettere e addetti alla produzione: il frangente parte da venerdì 1 novembre e si chiuderà il 30 aprile. Tra i requisiti ci sono il diploma di scuola superiore o la laurea e la patente di guida.

A cura di Giovanni Turi

Poste Italiane è pronta a rimpolpare l'organico. Con una nota il sindacato Failp Cisal annuncia che da novembre fino a fine aprile si aprono le assunzioni con contratto a tempo determinato per migliaia di lavoratori nei settori di comunicazione, posta e logistica. In tutto si contano poco più di 3.700 posizioni, le quali rientrano nel vasto piano di reclutamento della società in atto.

Nel dettaglio si parla di 1.268 portalettere e 360 addetti alla produzione che verranno reclutati dal primo novembre fino al 30 aprile in Nord Italia. Mentre la porta delle assunzioni nel Centro, nel Sud e in Sicilia è incentrata nel periodo dal primo novembre fino a fine gennaio.

Quanti posti ci sono e quali sono le figure professionali ricercate

Come riporta Failp Cisal, sono previsti un totale di 3.707 posizioni con contratto a tempo determinato come portalettere e addetti alla produzione. Per quelle da postini che aprono il periodo di assunzioni dal venerdì 1 novembre e terminano il 31 gennaio, ce ne sono 638 al Centro, 852 nel Sud e 423 in Sicilia.

Per gli addetti alla produzione, nello stesso periodo, 38 sono al Centro, 49 al Sud e 30 in Sicilia. Sono invece 26 al Centro, 18 al Sud e 5 in Sicilia aperte da lunedì 28 ottobre e in chiusura sempre il 31 gennaio. Nel periodo che va dal primo novembre fino al 30 aprile, ci sono 594 posti come portalettere nel Nord Ovest, 41 nel Nord Est e 633 nel Centro Nord.

Nella sfera degli addetti alla produzione, dal 28 ottobre fino al 30 aprile ci sono 75 postazioni nel Nord Ovest, 30 nel Nord Est e 49 in Centro Nord. Mentre dal primo novembre fino al 30 aprile sono 89 del Nord Ovest, 56 nel Nord Est e 61 nel Centro Nord.

I requisiti per candidarsi

I potenziali candidati devono avere requisiti precisi:

Diploma di scuola media superiore e/o laurea, anche triennale;

Patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali;

Per la provincia di Bolzano è necessario il possesso del patentino del bilinguismo.

Su quest'ultimo punto, ne è un esempio il ruolo aperto da front end negli uffici di Bolzano, la cui scadenza per l'invio delle candidature è il 30 novembre. Tra le richieste c'è, infatti, il patentino di bilinguismo con un livello minimo richiesto B1.

Dove inviare la domanda e quali documenti sono necessari

Le persone interessate possono consultare la sezione "Lavora con noi" sul sito web di Poste Italiane, in cui vengono via via pubblicate le posizioni aperte. L'invio della candidatura avviene in modalità telematica, compilando l'apposito form con i dati personali e allegando il curriculum vitae e una lettera motivazionale.