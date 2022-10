“Possibile presenza di micotossina”: ritirate gallette di riso dagli scaffali Carrefour Il produttore Continental Bakeries -Granco Sa, con sede a Enghien in Belgio, ha disposto il richiamo dei lotti R22159A e R22160A con scadenza 9-10/6/2023.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuova allerta alimentare sul sito del Ministero della Salute. Richiamate confezioni da 200g di Gallette di riso giganti di marchio Carrefour bio.

Le confezioni incriminate avrebbero una "possibile presenza di micotossine". Sul sito la data di pubblicazione dell'allerta è quella del 20 ottobre 2022, mentre sull'avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 19 ottobre 2022.

Il produttore Continental Bakeries -Granco Sa, con sede a Enghien in Belgio, ha disposto il richiamo dei lotti R22159A e R22160A con scadenza 9-10/6/2023.

Leggi anche Pericolo botulino nel pesto: scatta il richiamo del Ministero della Salute

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le gallette con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto, dove saranno sostituite o rimborsate.

Nel documento si spiega comunque che "solo un consumo di grande quantità di alimenti contenenti micotossine può condurre a problemi di salute". Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Carrefour al numero verde 800 650650.

Secondo quanto si legge sul sito dell’European Food Safety Authority, le micotossine sono composti tossici prodotti naturalmente da vari tipi di funghi che entrano nella catena alimentare per effetto di un’infezione delle colture avvenuta prima o dopo il raccolto e si trovano di solito in alimenti come cereali, frutta secca, noci e spezie.

La presenza di micotossine negli alimenti e nei mangimi può produrre effetti nocivi sulla salute umana e animale che vanno dai semplici disturbi gastrointestinali sino a problemi renali, immunodeficienza e cancro. L’esposizione alle micotossine può avvenire tramite il consumo di alimenti contaminati o di animali nutriti con mangimi contaminati.