Un lotto di pesto alla genovese fresco confezionato è stato ritirato dal mercato italiano per una possibile contaminazione microbiologica. A segnalare il ritiro è Esselunga attraverso la sezione allerte e richiami del proprio sito web. L'avviso di richiamo, ancora non pubblicato sul portale del Ministero della salute, riguarda un lotto di pesto alla genovese fresco con Basilico D.o.p. e senza aglio venduto a marchio Pastificio Novella. Nel dettaglio, il ritiro dagli scaffali dei negozi della società italiana operante nella grande distribuzione organizzata riguarda il numero di lotto L171 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 19 giugno 2021.

Le confezioni interessate dal provvedimento di richiamo sono quelle vendute in vasetti di plastica da 130 grammi ciascuno. Il pesto alla genovese richiamato è stato prodotto dalla società Pastificio Novella Sas, nel proprio stabilimento di via Caorsi 6, a Sori, nella città metropolitana di Genova. Come recita l'avviso, il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore perché il lotto del prodotto "non è conforme ai criteri di sicurezza alimentare di cui al Reg. 2073/05″. Si tratta del regolamento che stabilisce i criteri microbiologici applicabili per i prodotti alimentari in commercio.

Come sempre in questi casi, a scopo precauzionale si raccomanda ai consumatori di non consumare il prodotto in questione con il lotto indicato sopra. La stessa ditta produttrice invita i consumatori in possesso di questo lotto a riportare il prodotto in questione al punto vendita di acquisto. Per ogni ulteriore informazioni in merito è possibile contattare direttamente il Pastificio Novella allo 0185/700.812.