“Porto Recanati mangiata dal mare, intervenite subito”: l’appello del sindaco dopo la mareggiata

Una violenta mareggiata ha distrutto chilometri di costa a Porto Recanati: gravi danni al litorale e alle strutture turistiche. Il sindaco denuncia l’effetto dell’erosione cronica unita al maltempo: “Servono tempi rapidi e finanziamenti ad hoc”.

Una mareggiata di forte intensità si è abbattuta su Porto Recanati, in provincia di Macerata, distruggendo il litorale. Il forte maltempo che ha colpito la città ha provocato danni sulla costa e l'esondazione del fiume Musone ha fatto il resto. Il risultato di una simile tempesta perfetta è una città "mangiata dal mare", come ha denunciato il sindaco Andrea Michelini.

I 9 chilometri di lungomare di Porto Recanati in queste ore sono soggetti ad allagamenti e lesioni alle strutture balneari, soprattutto nella zona di Scossicci e nella parte sud del centro. Lungo la litoranea verso Numana l'acqua è arrivata a raggiungere il bordo della carreggiata. I danni sono evidenti nelle foto e nei video che in queste ore stanno circolando in Rete: "Non sono in grado di quantificarli, ma sicuramente sono molto molto ingenti".

Il Sindaco: "Siamo sotto erosione, servono finanziamenti ad hoc"

A raccontare l'emergenza maltempo in prima persona è il sindaco Michelini, ben consapevole della fragilità del litorale. Il Comune infatti nel 2021 aveva già presentato un progetto per la copertura con scogliere emerse, ottenendo un finanziamento europeo Fesr da 9 milioni di euro, con un ulteriore milione aggiuntivo per Scossicci. I lavori erano iniziati a ottobre, ma per il Primo Cittadino non basta: "Ci vogliono tempi rapidi e finanziamenti ad hoc".

"Non è la prima mareggiata – ricorda Michelini – sono decenni che Porto Recanati è sotto erosione, forse il Comune oggi più critico dell'intera regione Marche". Una situazione "risaputa da tutte le istituzioni alle quali ci siamo sempre rivolti". E sottolinea la vocazione turistica di Porto Recanati: "Noi siamo un paese turistico, Porto Recanati è un'eccellenza del turismo marchigiano, vive di turismo e non può essere relegato a una carta di secondo piano".