Pordenone, anziano muore nell’incendio del suo appartamento la notte di Natale La vittima è l’ex insegnante in pensione Fernando Salvador, poche ore prima la figlia era andato a salutarlo. Viveva al sesto piano di una palazzina, nel centro di Sacile, poi evacuata.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Fernando Salvador e aveva 81 anni l'uomo morto nell'incendio della propria abitazione divampato la notte della Vigilia a Sacile (Pordenone), al sesto piano di uno stabile che è stato completamente fatto evacuare. La vittima è un ex insegnante in pensione, poche ore prima la figlia era andato a salutarlo. Sono stati i vicini di casa, intorno alle 23, insospettiti dall’odore di bruciato e dal fumo, a chiamare il numero unico d’emergenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con 25 operatori e 10 automezzi provenienti da Pordenone, Maniago e Conegliano. All'arrivo dei pompieri, le fiamme uscivano con violenza dalle finestre dell'appartamento, e si erano già propagate all'intero appartamento. Il corpo dell'anziano è stato trovato sulle scale, forse in un disperato tentativo di fuga.

Il rogo è probabilmente partito da una stufetta andata in cortocircuito, l'81enne ne aveva parecchie in casa. Le cause del dramma sono comunque al vaglio della polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Per assistere e verificare le condizioni di salute dei condomini della palazzina, è intervenuto il personale sanitario con due ambulanze, l'automedica e un'ulteriore equipe medica giunta sul posto con l'elisoccorso regionale notturno.