Porchetta di Ariccia ritirata dai negozi per Listeria, l’avviso del Ministero: non consumatela Il richiamo della porchetta di Ariccia è stato disposto in via precauzione dallo stesso produttore per il rischio microbiologico dovuto a possibile presenza di Listeria Monocytogenes. Il richiamo riguarda un lotto di Porchetta di Ariccia Igp venduta affettata e in confezioni sotto vuoto da 180 grami ciascuna.

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha lanciato un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari per possibile rischio microbiologico per i consumatori. Il richiamo riguarda un lotto di Porchetta di Ariccia Igp venduta affettata e in confezioni sotto vuoto a marchio FA.LU.CIOLI. Nel dettaglio, il richiamo dai frigoriferi e banconi dei negozi alimentari riguarda la porchetta di Ariccia a Indicazione geografica protetta prodotta dalla ditta FA.LU.CIOLI S.r.L. nel proprio stabilimento di Via variante di cancelleria ad Ariccia, nella città metropolitana di Roma, e confezionata in buste sottovuoto da 180 grami ciascuna. Il lotto interessato dal provvedimento è il numero 270721 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 25 ottobre 2021.

Il richiamo della porchetta di Ariccia è stato disposto in via precauzione dallo stesso produttore per il rischio microbiologico dovuto a possibile presenza di Listeria Monocytogenes. Il produttore ha già provveduto al richiamo dei pezzi del lotto invenduti ma come sempre per chi avesse già acquistato la porchetta con i loro sopra indicato è invitato a non consumarla. “A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei suoi consumatori, si raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto con medesimo lotto di appartenenza, di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita” recita l’avviso di richiamo. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 06/9330125 – info@falucioli.com.

La Listeria monocytogenes è un batterio presente normalmente i natura e che può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli e carni poco cotte, ed è responsabile della listeriosi. Quest’ultima è una intossicazione alimentare che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione del prodotto contaminato e che provoca, nella forma più tipica, a diarrea. Nei rari casi più gravi, però, può dare vita a encefaliti e meningiti e forme acute di sepsi.