Pontedera, l’auto si schianta contro un albero: morto il musicista Andrea Lanini L’incidente è avvenuto la mattina dell’8 marzo lungo la provinciale Vicarese. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale di San Giuliano Terme.

A cura di Biagio Chiariello

Uno schianto contro un albero lungo la provinciale Vicarese, a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Così è finita la vita di Andrea Lanini, 50 anni, noto musicista della zona. La tragedia è avvenuta questa mattina, 8 marzo, intorno alle 9.30. Per cause ora al vaglio della polizia municipale, l'Opel Corsa guidata dall'uomo ha improvvisamente sbandato prima di una semicurva a sinistra schiantandosi contro uno dei pini al lato della strada.

Le ipotesi sono delle più disparate: dall’asfalto bagnato, passando per la scarsa visibilità, fino ad un malore o una distrazione alla guida. Fatto sta che l'impatto violento che non ha lasciato scampo a Lanini: inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco e alla Polizia municipale. Il 50enne è morto poco dopo.

Il 50enne faceva parte di una famiglia di artisti molto conosciuta in Valdera: nipote di Loris, pittore e scultore, e figlio di Giampaolo, anch'egli pittore scomparso nel 2021, Andrea era docente di batteria in alcune scuole di musica del pisano, tra cui l'Accademia Musicale Pontedera. Il fratello Alessandro è invece un noto pianista. Lanini era anche un appassionato della Vespa, e aveva partecipato a raduni e iniziative.

"Pontedera piange la tragica scomparsa di Andrea Lanini, un uomo eclettico e straordinario, artista, musicista, docente, giornalista – il ricordo del sindaco Matteo Franconi – un uomo e un professionista innamorato del territorio in cui viveva a cui ha sempre dedicato, anche con il suo generoso impegno nell'associazionismo locale, quell'intelligenza profonda e gentile che rappresentavano la cifra più bella dell'umanità. Mi piace ricordarlo con quel sorriso garbato dedicato a tutti in ogni occasione. Ci stringiamo in un triste, commosso e silenzioso cordoglio attorno alla famiglia ed ai suoi affetti più cari".