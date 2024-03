Poltrona elettrica prende fuoco improvvisamente: donna muore col suo cane in casa La terribile scoperta nella mattinata di domenica 24 marzo a Martina Franca, in provincia di Taranto. La vittima viveva da sola col suo cane, trovato morto acanto a lei quando vigili del fuoco e carabinieri sono accorsi sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Tragedia nelle scorse ore in Puglia dove una donna è morta tragicamente in casa sua a Martina Franca, in provincia di Taranto, dopo che la poltrona elettrica su cui era seduta ha preso improvvisamente fuoco. La terribile scoperta nella mattinata di domenica 24 marzo, quando i vicini hanno lanciato l'allarme, non vendendo la donna, che non rispondeva nemmeno al citofono.

Quando i Vigili del fuoco e carabinieri sono accorsi sul posto, in contrada Giuliani, hanno dovuto forzare gli infissi per entrare nell'abitazione, facendo la macabra scoperta. La donna era senza vita, seduta ancora su una poltrona elettrica parzialmente bruciata. Accanto a lei il suo cagnolino, anche lui ormai morto. La vittima è un’anziana donna di 80 anni che era vedova e viveva da sola in casa.

Vista le particolari circostanze del ritrovamento del corpo della signora, è stata avviata una indagine sul caso e informato il pubblico ministero di turno che ha disposto sul cadavere l'autopsia per accertare l'esatta causa di morte della pensionata. Il fatto risalirebbe alala sera di sabato 23 marzo.

Dai primi rilievi in casa, l'ipotesi più plausibile parla di un incendio improvviso alla poltrona con schienale elettrico. Le fiamme potrebbero avere avuto origine dal meccanismo elettrico che manovra lo schienale e che ha incendiato in parte la poltrona. Le fiamme si sarebbero poi estinte in maniera autonoma ma le esalazioni avrebbero colpito la donna che forse si era addormentata ed è morta nel sonno. Il cadavere dell'anziana, ora trasferito presso l'obitorio per l'esame post mortem, infatti non presentava ustioni. In pratica la poltrona elettrica, che avrebbe dovuto facilitare i suoi riposi in casa, si sarebbe trasformata in un a trappola per la pensionata e il suo fedele cagnolino morto con lei.