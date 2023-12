Polemica a Padova, in chiesa appare il cartello: “Non date l’elemosina ai mendicanti” La scritta è apparsa all’esterno della chiesa dell’Adorazione eucaristica perpetua. Il motivo: “Gli accattoni gravitano notte e giorno qui intorno, disturbano e danno senso di insicurezza ai passanti”. I fedeli non l’hanno presa bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

A Natale siamo tutti più buoni. Ma meglio non esserlo coi mendicanti che chiedono l'elemosina davanti alla chiesa in centro a Padova. Dopo il caso di Forte dei Marmi, un'altra vicenda analoga arriva dal capoluogo euganeo. Sulla bacheca della parrocchia del Corpus Domini, infatti, è stato apposto, dall'Opera dell'Adorazione eucaristica perpetua che la gestisce, un cartello che recita: "Non date l'elemosina, né in chiesa né nei dintorni".

La scelta sarebbe arrivata a seguito di una serie di episodi molesti avvenuti in zona, in via Santa Lucia, nel pieno centro della città. L’alto numero di medicanti che gravitano intorno alla chiesa, molti dei quali seduti davanti alla porta di entrata o ai vicini negozi, avrebbero infatti creato un problema di sicurezza e di disturbo a chi va in chiesa per pregare.

Chiaramente la richiesta va contro i principi cristiani della solidarietà e dell’aiuto ai poveri. Peraltro arrivata proprio a margine di Natale, periodo in cui l’accoglienza, il sostegno e la vicinanza a chi è meno fortunato dovrebbero essere richiami costanti. E le critiche non sono mancate.

“Sono scandalizzato, e mi dispiace che sotto Natale non ci sia posto per i poveri in chiesa”, ha commentato al Mattino di Padova don Albino Bizzotto, presidente dell’associazione Beati costruttori di pace. "Una volta si pregava il signore. Adesso si pregano i fedeli di fare il contrario di quello che quel signore suggeriva…", uno dei tanti commenti scandalizzati comparsi suoi social a commento della vicenda.

Ma l'Opera dell'Adorazione eucaristica perpetua, che gestisce l'edificio sacro, ha precisato che, non essendo una parrocchia, la chiesa è sempre aperta, e "gli accattoni gravitano intorno al luogo di culto a tutte le ore e non solo durante le occasionali funzioni religiose, anche di notte. Questo ha portato problemi anche ai commercianti della zona, che si sono lamentati per la presenza costante di gente che chiede l'elemosina. Alcuni fedeli sono stati avvicinati in orari notturni da alcuni mendicanti molesti che in modo insistente hanno chiesto denaro, non solo disturbando i momenti di culto, ma diffondendo anche un certo senso di insicurezza".