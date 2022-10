Più di 200 kg di cocaina nascosti in due container per le banane: maxi sequestro nel porto di Livorno Più di 200 kg di cocaina nascosti in due container frigo carichi di banane partiti dall’Ecuador. Maxi sequestro nel porto di Livorno.

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno 208 chili di cocaina pura nascosti in due container frigo contenenti banane partiti un mese prima da uno scalo portuale ecuadoregno e arrivati al porto di Livorno. Questo è quanto scoperto dai funzionari del reparto antifrode dell'Ufficio delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza nell'ambito di alcuni controlli congiunti diretti dalla Procura della città toscana.

La droga sequestrata e distrutta dall'inceneritore di Arezzo avrebbe fruttato oltre 60 milioni di euro sul mercato dello spaccio. Per cercare di aggirare i controlli, i Narcos avrebbero utilizzato "il metodo della spedizione a grappolo" che consiste nel "contaminare" più contenitori da caricare sulla stessa nave, in modo da aumentare le probabilità di successo dell'azione illegale anche in caso di sequestro di parte del carico.

Secondo i narcotrafficanti, infatti, i controlli doganali avrebbero dovuto focalizzarsi solo su un primo rinvenimento. Questo però non è avvenuto grazie alla meticolosità degli approfondimenti svolti. La droga, secondo quanto reso noto, era stato divisa in 180 panetti imballati mediante nastro isolante e avvolti in uno strato di piombo.

L'escamotage doveva servire a preservare meglio la droga e ad eludere i controlli tecnici. Il carico è stato sequestrato dalle autorità livornesi e consegnato all'inceneritore di Arezzo dopo essere stato campionato ed analizzato dal laboratorio dell'Agenzia della Dogana su disposizione della Procura.

Le forze dell'ordine indagheranno ulteriormente sul carico e sul tragitto compiuto dalle due imbarcazioni partite circa un mese fa dall'Ecuador per raggiungere l'Italia. I due container frigo contenevano anche un maxi carico di banane che avrebbero dovuto nascondere i 208 chili di stupefacenti, permettendo al carico illegale di superare i controlli e raggiungere Livorno per poi essere smistati nelle piazze di spaccio.