Pitbull attaccano bimba di 2 anni e la nonna a Pistoia: entrambe ricoverate in gravi condizioni

A cura di Antonio Palma

Una bambina di 2 anni e la nonna sono ricoverate in gravi condizioni in Toscana dopo essere state aggredite da alcuni cani di razza pitbull nel giardino di una casa ad Agliana, in provincia di Pistoia. L’allarme nel primissimo pomeriggio di oggi, intorno alle 14 di venerdì 30 maggio, nel giardino di un’abitazione in località San Michele.

Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118 con ambulanza e automedica ma anche con l’elicottero di emergenza medica, inviato dalla centrale operativa vista la gravità dei fatti e la tenera età della bimba. La minore è stata stabilizzata e quindi trasportata d'urgenza dallo stesso elicottero Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove sue condizioni sono ancora in corso di valutazione. La minore, è arrivata in codice rosso con ferite agli arti inferiori.

Soccorsa dai sanitari anche la nonna della bambina che sarebbe stata morsa dai pitbull dopo essere accorsa in aiuto della minore per scacciare i cani. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia ma non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale anche la mamma della piccola che è stata colta da un malore dopo essersi resa conto di quanto era successo.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri e la polizia municipale di Agliana a cui spetterà il compito di ricostruire i fatti. Secondo una primissima ricostruzione, la piccola stava giocando in giardino sotto gli occhi della nonna quando, per motivi da chiarire, i cani di proprietà di uno zio l’avrebbero aggredita. La nonna che ha assistito la scesa è intervenuta ma è stata morsa a sua volta dagli animali. L'aggressione sarebbe avvenuta nel giardino del padrone dei cani che pare conoscessero la piccola ferita. "I cani non avevano mai dato nessuna problema, la bimba veniva ogni tanto" hanno dichiarato infatti i vicini di casa sconvolto per l'accaduto.