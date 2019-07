La chiesa di San Michele degli Scalzi a Pisa non ha potuto contenere tutta la gente che nel pomeriggio di domenica ha voluto salutare Leonardo Giordani, un ragazzo di diciassette anni morto in seguito a un incidente in scooter ancora tutto da spiegare sulla Calcesana. Al funerale c’erano tantissimi giovani, gli amici, i familiari, gli appassionati delle due ruote che hanno fatto sentire il rumore dei motori per salutare il loro amico. “C’è una domanda che tormenta tutti noi: perché? Perché un ragazzo nel fiore dell’età, generoso e buono ci ha lasciato così presto? Amava la vita, amava la fotografia, amava la moto, amava la sua famiglia e il prossimo al punto di impiegare il proprio tempo e le proprie energie nel volontariato. Che senso ha questa scomparsa?”, le parole pronunciate durante i funerali dal parroco. La famiglia del ragazzo ha chiesto di non portare fiori ma lasciare una offerta per la associazione Vittime della Strada.

L'incidente in Vespa sulla Calcesana – Leonardo Giordani è morto martedì scorso aver battuto la testa sulla Calcesana, all’altezza di Colignola nel Pisano. Il ragazzo ha frenato con la sua Vespa, forse per un altro mezzo che si trovava davanti a lui e che, a sua volta, stava svoltando. La polizia stradale sta indagando sul tragico incidente e ha lanciato un appello agli eventuali testimoni di farsi avanti e chiarire l’accaduto.

Il dolore sui social – Dal giorno del tragico incidente sui social sono apparsi decine di saluti al giovane scomparso e di messaggi di vicinanza alla sua famiglia. Tra i tanti, anche il Vespa club Pisa ha affidato alla sua pagina ufficiale un pensiero per quello che per tanti era “Leonardino”: “Aveva scelto una Vespa per muoversi in libertà insieme agli amici. In sella alla sua Vespa è volato in cielo. Il Vespa Club Pisa si stringe attorno alla famiglia del giovane Leonardo Giordani e al nonno Sergio Santopadre, segretario e tesoriere della nostra associazione. Riposa in pace giovane vespista”.