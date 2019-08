in foto: Susy Rossi

Troppo forte era il dolore provato da Gastone Rossi, 87 anni dopo morte della figlia Susy, 48 anni, rimasta vittima di un tragico incidente stradale mercoledì 14 Agosto 2019 lungo la strada delle Colline per Legoli, in provincia di Pisa. Per l’anziano, il dover convivere con la consapevolezza che la sua amata figlia non c’era più era semplicemente insopportabile Stando a quanto riportato dal sito ilmessaggero.it, l’87enne è morto qualche giorno dopo i funerali di Susy. L’uomo già sofferente per una malattia che lo aveva colpito diversi anni fa; negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate. Una situazione ulteriormente appesantita dal dolore per la scomparsa della figlia. Gastone e Susy Rossi erano residenti a Baccanella, nel comune di Palaia in provincia di Pisa, dove vivevano erano molto conosciuti.

La donna, casalinga, madre di 4 figli, di cui due minorenni, è deceduta in un terribile schianto lungo la provinciale delle Colline per Legoli, in zona Peccioli, per cause ancora non del tutto chiarite. Non è stato accertato se l’incidente in cui ha perso la vita sia da attribuire alla velocità o a una fatale distrazione. In base ad una prima ricostruzione, la Lancia Y guidata dalla vittima ha urtato violentemente una Suzuki sulla quale viaggiava una coppia di turisti olandesi. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale. Il sindaco di Palaia, Marco Gherardini, aveva commentato così la vicenda: “La nostra comunità oggi è stata sconvolta da una terribile tragedia. In questo momento di straziante dolore e di profondo sconforto ci stringiamo tutti intorno alla famiglia di Susy”.