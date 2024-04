video suggerito

Piomba nel locale dove l’ex moglie è a cena col nuovo compagno, lui la difende con lo spray al peperoncino Un uomo di 65 anni è stato arrestato dopo aver cercato di aggredire l’ex moglie in un ristorante dove la donna si trovava a cena con il nuovo compagno. La donna ha allertato le forze dell’ordine subito dopo aver visto l’ex marito, mentre il compagno ha impedito l’aggressione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 65 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato in un ristorante di San Giuliano (Rimini), dopo aver fatto irruzione nel locale per aggredire l'ex moglie che era a cena con il nuovo compagno. Lui, già sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex consorte, si è presentato con fare minaccioso nel ristorante dove la donna si trovava con il nuovo compagno.

La coppia aveva prenotato un tavolo per trascorrere una serata in tranquillità, ma l'arrivo del 65enne ha subito messo in allarme la vittima che si è alzata dal proprio posto per andare a chiamare le forze dell'ordine fuori dal locale.

A bloccare il 65enne ci ha pensato il nuovo compagno della donna, che ha cercato di bloccarlo per evitare che la raggiungesse fuori dal ristorante. L'ex marito violento però è riuscito in un primo momento a superare l'altro uomo, aggredendo la vittima con insulti e minacce.

A salvarla, il pronto intervento del nuovo compagno che si è frapposto fra lei e l'ex marito brandendo una bottiglietta di spray al peperoncino. L'uomo ha puntato il flacone contro il viso del 65enne, spruzzandogli lo spray addosso. A quel punto, invece di calmarsi, l'uomo ha dato ulteriormente in escandescenze.

Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, per fermarlo si è reso necessario l'intervento degli agenti della Polizia di Stato. La volante della Polizia è arrivata sul posto poco dopo la chiamata della donna e ha immediatamente intercettato e bloccato l'ex marito violento.

Il 65enne è finito in manette non solo per l'episodio, ma anche per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex. Già domani, martedì 16 aprile, comparirà davanti al giudice per il processo per direttissima. La donna è stata invece consolata dagli agenti di Polizia e poi affidata alle cure del compagno che l'ha strenuamente difesa dall'aggressione.